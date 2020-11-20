https://ria.ru/20201120/tyurma-1585587332.html

Участника "Нового величия" Павла Ребровского перевели в обычную камеру

Участника "Нового величия" Павла Ребровского перевели в обычную камеру

Участника неформальной организации "Новое величие" Павла Ребровского, находящегося в московском СИЗО "Бутырка", перевели из карцера в трехместную камеру,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T18:36

2020-11-20T18:36

2020-11-20T18:36

марина литвинович

новое величие

онк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Участника неформальной организации "Новое величие" Павла Ребровского, находящегося в московском СИЗО "Бутырка", перевели из карцера в трехместную камеру, сообщила член столичной ОНК Марина Литвинович."Павла Ребровского в Бутырке перевели из карцера в нормальную трехместную камеру, с хорошими соседями. Сегодня мои коллеги у него были, выяснили", - написала Литвинович в соцсети Facebook.В конце октября Люблинский суд Москвы приговорил Ребровского к 6 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Также суд запретил ему в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в интернете, а в качестве дополнительной меры предписал наблюдение у психиатра.Это уже второе рассмотрение дела Ребровского. В апреле 2019-го в рамках заключенного досудебного соглашения он получил 2,5 года колонии, но впоследствии пожаловался на давление следствия и отказался от признания вины и показаний против предполагаемых соучастников. Приговор отменили, а дело отправили на пересмотр.Десятерых членов неформальной организации "Новое величие" задержали в марте 2018 года в Москве по обвинению в создании экстремистского сообщества. В августе фигуранты получили от условных сроков (в том числе две осужденные девушки) до семи лет колонии общего режима (Руслан Костыленков). Решение суда обжаловано.Согласно приговору, фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

https://ria.ru/20200806/1575441112.html

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марина литвинович, новое величие, онк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия