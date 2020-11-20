Участника "Нового величия" Павла Ребровского перевели в обычную камеру
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУчастник движения "Новое величие" Павел Ребровский у здания Люблинского районного суда города Москвы
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Участника неформальной организации "Новое величие" Павла Ребровского, находящегося в московском СИЗО "Бутырка", перевели из карцера в трехместную камеру, сообщила член столичной ОНК Марина Литвинович.
"Павла Ребровского в Бутырке перевели из карцера в нормальную трехместную камеру, с хорошими соседями. Сегодня мои коллеги у него были, выяснили", - написала Литвинович в соцсети Facebook.
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В конце октября Люблинский суд Москвы приговорил Ребровского к 6 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Также суд запретил ему в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в интернете, а в качестве дополнительной меры предписал наблюдение у психиатра.
Это уже второе рассмотрение дела Ребровского. В апреле 2019-го в рамках заключенного досудебного соглашения он получил 2,5 года колонии, но впоследствии пожаловался на давление следствия и отказался от признания вины и показаний против предполагаемых соучастников. Приговор отменили, а дело отправили на пересмотр.
Десятерых членов неформальной организации "Новое величие" задержали в марте 2018 года в Москве по обвинению в создании экстремистского сообщества. В августе фигуранты получили от условных сроков (в том числе две осужденные девушки) до семи лет колонии общего режима (Руслан Костыленков). Решение суда обжаловано.
Согласно приговору, фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
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