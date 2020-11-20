Переводимая игра слов. Американские актеры записали рассказы Цыпкина
08:00 20.11.2020 (обновлено: 08:10 20.11.2020)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПисатель Александр Цыпкин и музыкант Борис Гребенщиков
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. Новеллы Александра Цыпкина впервые вышли на английском языке, причем в аудиоформате. Почему перевод оказался настолько вольным, что герои сменили имена, и за что сборник полюбят за рубежом, Александр Цыпкин и продюсер проекта Пол Лазарус рассказали РИА Новости.
Трудности перевода и "пектопа"
Рассказы Александра Цыпкина уже несколько лет со сцены читают российские знаменитости: Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Виктория Исакова. Теперь "БеспринцЫпные чтения" перенеслись за океан. Десять произведений писателя составили дебютный англоязычный альбом "Sammynolie and other stories".
Участники проекта — звезды Бродвея и Голливуда: обладатель "Золотого глобуса" Стэйси Кич, звезда "Сайнфелда" Джейсон Александер, актриса шоу Saturday Night Live Рэйчел Дрэч, голос Супермена Тим Дейли, четырехкратный обладатель премии Гильдии киноактеров США Ноа Уайли и другие. Каждому исполнителю досталось по одному произведению.
На английский язык истории переложил Пол Лазарус, режиссер сериалов "Друзья", "Беверли-Хиллз 90210", "Милые обманщицы", "Все любят Рэймонда". Он же — продюсер всей истории. О старте проекта писатель сообщал еще в январе: в итоге работа заняла чуть более полугода. Лазарус с Цыпкиным познакомились в Москве, изначально собирались снять фильм, но пока режиссер взялся за переводы — точнее, адаптации, так что Цыпкин называет его своим соавтором.
Лазарус почти не знает русский. "Во время первой поездки в Россию я вообще был уверен, что ресторан по-русски звучит как "пектопа": просто читал русские буквы как английские", — смеется режиссер. И признается, что, несмотря на любовь к булгаковскому роману "Мастер и Маргарита", который мечтает прочесть в оригинале, серьезно подступать к изучению великого и могучего пока не решается.
В итоге Лазарус фактически "пересобирал" рассказы по подстрочнику — буквальному, дословному переводу, который присылал Цыпкин. "Мы часами висели на телефоне, шлифовали каждую строчку, благо мое знание английского позволяет", — говорит писатель.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЧлен жюри, писатель, сценарист Александр Цыпкин на церемонии награждения фестиваля короткометражного кино "Короче"
Член жюри, писатель, сценарист Александр Цыпкин на церемонии награждения фестиваля короткометражного кино "Короче"
Многие локальные шутки (или понятные только российскому читателю культурные реалии) заменены аналогами. В итоге действие некоторых рассказов перенесено с московских Патриков в американские города. А часть персонажей получили английские имена: так, герой Славик-не-*** (на литературный русский прозвище можно перевести как Славик-не-говори-неправду) становится Sammynolie.
Рассказ "Не скажу" переименован в "Santa Claus #2", а действие вместо Нового года перенесено в Рождественский сочельник, когда в Америке обмениваются подарками. "Герои в Нью-Йорке, поэтому я добавил еще один важный сюжетный поворот, но не хочу раскрывать секреты", — интригует Лазарус.
Александр Цыпкин и Пол Лазарус
Он уверен, что прекрасно справился с переводом. В качестве примера приводит пассаж из рассказа "Мышки по норкам". В оригинале там такая строчка: "Ведь это какие мужчины со всей страны приезжают! 4У-самцы: ухоженные, упитанные, умные, успешные". У Лазаруса получилось так: "What incredible men these were, coming here from all over the country! 4W Males: well-groomed, well-fed, wealthy and well-read!"
По мнению Пола, он просто "добавил историям немного остроты": "А это приправа, которая хорошо сочетается с оригинальным блюдом".
На вопрос о том, многое ли потерялось в переводе, Цыпкин отвечает: "Конечно, это неизбежно. Но, к примеру, возьмите те же фильмы Тарантино: российскому зрителю ясен далеко не весь культурный контекст, но это не мешает наслаждаться просмотром".
Такая локализация, считает писатель, — самый оптимальный способ представить его истории американскому и британскому зрителю: "На английском они теперь звучат даже лучше, чем на русском".
Почему Цыпкину уже нечего терять
"В новеллы Александра Цыпкина было легко влюбиться. Мне не терпелось прочесть больше. Преисполненные юмора и одновременно печальные — так бы я описал эти рассказы, которые понравились мне задолго до того, как я начал над ними работать", — говорит Лазарус. В произведениях Цыпкина он находит театральные повороты О'Генри, остроумие Марка Твена и абсурдистский гротеск Гоголя.
© Tsypkinstories.comОбложка аудиокниги Александра Цыпкина "Sammynolie and other stories"
© Tsypkinstories.com
Обложка аудиокниги Александра Цыпкина "Sammynolie and other stories"
Сам Цыпкин в ответ на такие комплименты иронизирует: "Каждый раз, когда меня сравнивают с классиками, мне немного неудобно: наверное, это просто ради того, чтобы как-то каталогизировать мое творчество".
Любимого чтеца из участвовавших в проекте американских актеров автору выбрать сложно: "По старшинству этот титул должен достаться Стейси Кичу, глыбе кинотеатрального искусства. К тому же он исполняет мой любимый рассказ "МАДО". Лазарус с воодушевлением кивает: "О, и у меня он на первом месте! Великолепно написанная история. А еще она очень кинематографична".
По словам писателя, первые переводы, которые в начале года презентовали на закрытых вечерах в Америке, публика приняла очень тепло и это было ожидаемо. "Переживания у нас общие, сюжеты универсальные, юмор и лирические отступления считываются", — говорит Цыпкин. "Зарубежная аудитория оценит мои рассказы потому, что их писателям уже нелегко высказываться на острые темы — слишком политкорректны. А мне уже терять нечего", — комментирует Александр.
Он уверен — его рассказы опровергают стереотипы о русских, распространенные за рубежом: "Нас считают нацией закрытой и невеселой, очень патриархальной. А мои герои, напротив, живые, с чувством юмора".
"Sammynolie and other stories" — не первый зарубежный проект писателя: его отдельные рассказы переведены на французский, немецкий и китайский. В планах — продолжить мировую экспансию. "Пол выбрал в основном грустные произведения, поэтому придется делать такой же проект, но двигаться уже от лирики к комедии", — говорит Александр Цыпкин.
Для музыкального оформления альбома использована музыка Бориса Гребенщикова. Проект доступен на специально созданной онлайн-платформе, а также на всех стриминговых площадках.
Также 15 октября вышла первая серия сериала "Беспринципные" (далее по четвергам), снятого по рассказам писателя. В Сети его уже прозвали "российским "Сексом в большом городе". Героев, состоятельных жителей Патриарших, сыграли Оксана Акиньшина, Павел Деревянко, Максим Виторган, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Ингеборга Дапкунайте и другие.
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