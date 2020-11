https://ria.ru/20201120/tsypkin-1585388996.html

Переводимая игра слов. Американские актеры записали рассказы Цыпкина

Новеллы Александра Цыпкина впервые вышли на английском языке, причем в аудиоформате. Почему перевод оказался настолько вольным, что герои сменили имена, и за... РИА Новости, 20.11.2020

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. Новеллы Александра Цыпкина впервые вышли на английском языке, причем в аудиоформате. Почему перевод оказался настолько вольным, что герои сменили имена, и за что сборник полюбят за рубежом, Александр Цыпкин и продюсер проекта Пол Лазарус рассказали РИА Новости.Трудности перевода и "пектопа"Рассказы Александра Цыпкина уже несколько лет со сцены читают российские знаменитости: Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Виктория Исакова. Теперь "БеспринцЫпные чтения" перенеслись за океан. Десять произведений писателя составили дебютный англоязычный альбом "Sammynolie and other stories".Участники проекта — звезды Бродвея и Голливуда: обладатель "Золотого глобуса" Стэйси Кич, звезда "Сайнфелда" Джейсон Александер, актриса шоу Saturday Night Live Рэйчел Дрэч, голос Супермена Тим Дейли, четырехкратный обладатель премии Гильдии киноактеров США Ноа Уайли и другие. Каждому исполнителю досталось по одному произведению.На английский язык истории переложил Пол Лазарус, режиссер сериалов "Друзья", "Беверли-Хиллз 90210", "Милые обманщицы", "Все любят Рэймонда". Он же — продюсер всей истории. О старте проекта писатель сообщал еще в январе: в итоге работа заняла чуть более полугода. Лазарус с Цыпкиным познакомились в Москве, изначально собирались снять фильм, но пока режиссер взялся за переводы — точнее, адаптации, так что Цыпкин называет его своим соавтором.Лазарус почти не знает русский. "Во время первой поездки в Россию я вообще был уверен, что ресторан по-русски звучит как "пектопа": просто читал русские буквы как английские", — смеется режиссер. И признается, что, несмотря на любовь к булгаковскому роману "Мастер и Маргарита", который мечтает прочесть в оригинале, серьезно подступать к изучению великого и могучего пока не решается.В итоге Лазарус фактически "пересобирал" рассказы по подстрочнику — буквальному, дословному переводу, который присылал Цыпкин. "Мы часами висели на телефоне, шлифовали каждую строчку, благо мое знание английского позволяет", — говорит писатель.Многие локальные шутки (или понятные только российскому читателю культурные реалии) заменены аналогами. В итоге действие некоторых рассказов перенесено с московских Патриков в американские города. А часть персонажей получили английские имена: так, герой Славик-не-*** (на литературный русский прозвище можно перевести как Славик-не-говори-неправду) становится Sammynolie.Рассказ "Не скажу" переименован в "Santa Claus #2", а действие вместо Нового года перенесено в Рождественский сочельник, когда в Америке обмениваются подарками. "Герои в Нью-Йорке, поэтому я добавил еще один важный сюжетный поворот, но не хочу раскрывать секреты", — интригует Лазарус.Он уверен, что прекрасно справился с переводом. В качестве примера приводит пассаж из рассказа "Мышки по норкам". В оригинале там такая строчка: "Ведь это какие мужчины со всей страны приезжают! 4У-самцы: ухоженные, упитанные, умные, успешные". У Лазаруса получилось так: "What incredible men these were, coming here from all over the country! 4W Males: well-groomed, well-fed, wealthy and well-read!"По мнению Пола, он просто "добавил историям немного остроты": "А это приправа, которая хорошо сочетается с оригинальным блюдом".Такая локализация, считает писатель, — самый оптимальный способ представить его истории американскому и британскому зрителю: "На английском они теперь звучат даже лучше, чем на русском".Почему Цыпкину уже нечего терять"В новеллы Александра Цыпкина было легко влюбиться. Мне не терпелось прочесть больше. Преисполненные юмора и одновременно печальные — так бы я описал эти рассказы, которые понравились мне задолго до того, как я начал над ними работать", — говорит Лазарус. В произведениях Цыпкина он находит театральные повороты О'Генри, остроумие Марка Твена и абсурдистский гротеск Гоголя.Сам Цыпкин в ответ на такие комплименты иронизирует: "Каждый раз, когда меня сравнивают с классиками, мне немного неудобно: наверное, это просто ради того, чтобы как-то каталогизировать мое творчество".Любимого чтеца из участвовавших в проекте американских актеров автору выбрать сложно: "По старшинству этот титул должен достаться Стейси Кичу, глыбе кинотеатрального искусства. К тому же он исполняет мой любимый рассказ "МАДО". Лазарус с воодушевлением кивает: "О, и у меня он на первом месте! Великолепно написанная история. А еще она очень кинематографична".По словам писателя, первые переводы, которые в начале года презентовали на закрытых вечерах в Америке, публика приняла очень тепло и это было ожидаемо. "Переживания у нас общие, сюжеты универсальные, юмор и лирические отступления считываются", — говорит Цыпкин. "Зарубежная аудитория оценит мои рассказы потому, что их писателям уже нелегко высказываться на острые темы — слишком политкорректны. А мне уже терять нечего", — комментирует Александр."Sammynolie and other stories" — не первый зарубежный проект писателя: его отдельные рассказы переведены на французский, немецкий и китайский. В планах — продолжить мировую экспансию. "Пол выбрал в основном грустные произведения, поэтому придется делать такой же проект, но двигаться уже от лирики к комедии", — говорит Александр Цыпкин.Для музыкального оформления альбома использована музыка Бориса Гребенщикова. Проект доступен на специально созданной онлайн-платформе, а также на всех стриминговых площадках.Также 15 октября вышла первая серия сериала "Беспринципные" (далее по четвергам), снятого по рассказам писателя. В Сети его уже прозвали "российским "Сексом в большом городе". Героев, состоятельных жителей Патриарших, сыграли Оксана Акиньшина, Павел Деревянко, Максим Виторган, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Ингеборга Дапкунайте и другие.

