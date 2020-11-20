https://ria.ru/20201120/tsoy-1585569070.html

Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя

Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя

Пресненский суд Москвы оставил без движения иск Александра Цоя к киностудии "Рок" режиссера Алексея Учителя и кинопрокатчикам, в котором заявитель просил... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T17:23

2020-11-20T17:23

2020-11-20T18:30

культура

александр цой

группа "кино"

алексей учитель

виктор цой

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оставил без движения иск Александра Цоя к киностудии "Рок" режиссера Алексея Учителя и кинопрокатчикам, в котором заявитель просил изменить фильм "Цой" о своем отце, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Двадцатого ноября было вынесено определение об оставлении заявления Цоя А. без движения", - рассказал собеседник агентства.Ранее сын лидера группы "Кино" Александр Цой подал иск к киностудии "Рок" и кинопрокатчикам, в котором просил обязать создателей картины удалить изображение Виктора Цоя из фильма и запретить использовать его персональные данные, а также признать "незаконным нарушающее право Цоя А.В. на охрану изображения его умершего отца" и взыскать "расходы по нотариальному обеспечению доказательств 29 080 рублей".Фильм "Цой" вышел в российский прокат 12 ноябряФильм Учителя "Цой" после ряда переносов сроков вышел в российский прокат на прошлой неделе. Против широкого проката выступал сын музыканта Александр Цой, заявлявший, что, несмотря на неоднократные просьбы, сценарий и сам фильм не были представлены наследникам для ознакомления и согласования. Министр культуры РФ Ольга Любимова отмечала, что ведомство выдало прокатное удостоверение фильму "Цой" на законных основаниях, не обнаружив никаких нарушений, а любые претензии наследников к создателям картины должны решаться в суде.Фильм Учителя показывает вымышленные события июля-августа 1990 года – времени, когда лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой. По официальной версии, Цой уснул за рулем и его "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Актера, играющего Цоя, в фильме нет. Главную роль водителя автобуса сыграл Евгений Цыганов. Также в фильме снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник.По словам Учителя, он снял фильм "Цой", во многом чтобы разрешить для себя "удивительную загадку" феномена лидера группы "Кино", его "мистического" воздействия на зрителей. Учитель в разговоре с РИА Новости отметил, что его фильм не байопик о жизни Цоя, картина рассказывает через его окружение про то, что происходило после смерти музыканта.

https://ria.ru/20201118/uchitel-1585141702.html

https://ria.ru/20201021/kino-1580794868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр цой, группа "кино", алексей учитель, виктор цой, общество