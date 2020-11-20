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https://ria.ru/20201120/tsoy-1585569070.html
Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя
Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя
Пресненский суд Москвы оставил без движения иск Александра Цоя к киностудии "Рок" режиссера Алексея Учителя и кинопрокатчикам, в котором заявитель просил... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:23
2020-11-20T18:30
культура
александр цой
группа "кино"
алексей учитель
виктор цой
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оставил без движения иск Александра Цоя к киностудии "Рок" режиссера Алексея Учителя и кинопрокатчикам, в котором заявитель просил изменить фильм "Цой" о своем отце, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Двадцатого ноября было вынесено определение об оставлении заявления Цоя А. без движения", - рассказал собеседник агентства.Ранее сын лидера группы "Кино" Александр Цой подал иск к киностудии "Рок" и кинопрокатчикам, в котором просил обязать создателей картины удалить изображение Виктора Цоя из фильма и запретить использовать его персональные данные, а также признать "незаконным нарушающее право Цоя А.В. на охрану изображения его умершего отца" и взыскать "расходы по нотариальному обеспечению доказательств 29 080 рублей".Фильм "Цой" вышел в российский прокат 12 ноябряФильм Учителя "Цой" после ряда переносов сроков вышел в российский прокат на прошлой неделе. Против широкого проката выступал сын музыканта Александр Цой, заявлявший, что, несмотря на неоднократные просьбы, сценарий и сам фильм не были представлены наследникам для ознакомления и согласования. Министр культуры РФ Ольга Любимова отмечала, что ведомство выдало прокатное удостоверение фильму "Цой" на законных основаниях, не обнаружив никаких нарушений, а любые претензии наследников к создателям картины должны решаться в суде.Фильм Учителя показывает вымышленные события июля-августа 1990 года – времени, когда лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой. По официальной версии, Цой уснул за рулем и его "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Актера, играющего Цоя, в фильме нет. Главную роль водителя автобуса сыграл Евгений Цыганов. Также в фильме снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник.По словам Учителя, он снял фильм "Цой", во многом чтобы разрешить для себя "удивительную загадку" феномена лидера группы "Кино", его "мистического" воздействия на зрителей. Учитель в разговоре с РИА Новости отметил, что его фильм не байопик о жизни Цоя, картина рассказывает через его окружение про то, что происходило после смерти музыканта.
https://ria.ru/20201118/uchitel-1585141702.html
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александр цой, группа "кино", алексей учитель, виктор цой, общество

Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя

17:23 20.11.2020 (обновлено: 18:30 20.11.2020)
 
© Sony Pictures Releasing RussiaКадр из фильма "Цой"
Кадр из фильма Цой - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Sony Pictures Releasing Russia
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оставил без движения иск Александра Цоя к киностудии "Рок" режиссера Алексея Учителя и кинопрокатчикам, в котором заявитель просил изменить фильм "Цой" о своем отце, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Двадцатого ноября было вынесено определение об оставлении заявления Цоя А. без движения", - рассказал собеседник агентства.
Ранее сын лидера группы "Кино" Александр Цой подал иск к киностудии "Рок" и кинопрокатчикам, в котором просил обязать создателей картины удалить изображение Виктора Цоя из фильма и запретить использовать его персональные данные, а также признать "незаконным нарушающее право Цоя А.В. на охрану изображения его умершего отца" и взыскать "расходы по нотариальному обеспечению доказательств 29 080 рублей".
Фильм "Цой" вышел в российский прокат 12 ноября
Режиссер и продюсер Алексей Учитель в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 12:10Культура
Алексей Учитель ответил на претензии сына Цоя
Фильм Учителя "Цой" после ряда переносов сроков вышел в российский прокат на прошлой неделе. Против широкого проката выступал сын музыканта Александр Цой, заявлявший, что, несмотря на неоднократные просьбы, сценарий и сам фильм не были представлены наследникам для ознакомления и согласования. Министр культуры РФ Ольга Любимова отмечала, что ведомство выдало прокатное удостоверение фильму "Цой" на законных основаниях, не обнаружив никаких нарушений, а любые претензии наследников к создателям картины должны решаться в суде.
Фильм Учителя показывает вымышленные события июля-августа 1990 года – времени, когда лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой. По официальной версии, Цой уснул за рулем и его "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Актера, играющего Цоя, в фильме нет. Главную роль водителя автобуса сыграл Евгений Цыганов. Также в фильме снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник.
По словам Учителя, он снял фильм "Цой", во многом чтобы разрешить для себя "удивительную загадку" феномена лидера группы "Кино", его "мистического" воздействия на зрителей. Учитель в разговоре с РИА Новости отметил, что его фильм не байопик о жизни Цоя, картина рассказывает через его окружение про то, что происходило после смерти музыканта.
Кадр из видеоклипа Попробуй спеть вместе со мной группы КИНО - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 12:22Культура
Участники группы "Кино" представили клип с архивными кадрами Виктора Цоя
 
КультураАлександр ЦойГруппа "Кино"Алексей УчительВиктор ЦойОбщество
 
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