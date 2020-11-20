https://ria.ru/20201120/tsentr-1585508598.html

В Алтайском крае начал работу Центр управления регионом

В Алтайском крае начал работу Центр управления регионом

Центр управления регионом (ЦУР), аккумулирующий обращения граждан для скорейшего реагирования на них органов власти, начал работу в пятницу в Алтайском крае,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:33

2020-11-20T13:33

2020-11-20T13:33

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БАРНАУЛ, 20 ноя – РИА Новости. Центр управления регионом (ЦУР), аккумулирующий обращения граждан для скорейшего реагирования на них органов власти, начал работу в пятницу в Алтайском крае, сообщает краевое правительство."Новая федеральная система объединит все современные платформы для коммуникации между гражданами и властью. Она аккумулирует обращения, жалобы, просьбы граждан и способствует оперативному реагированию на них. Куда бы и как бы человек не обратился со своей проблемой, это обращение в открытых источниках, например, в личном аккаунте или в аккаунте губернатора, увидят в ЦУРе, примут решение о способе реагирования, доведут до исполнителя и проконтролируют выполнение", - говорится в сообщении.Создание центров ведется по всей стране по поручению президента РФ Владимира Путина. Согласно поручению, ЦУР должны быть созданы до 1 декабря 2020 года. Сотрудники Центра управления регионом в Алтайском крае 20 ноября приступили к выполнению своих обязанностей.Заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь на открытии центра отметил, что он поможет выстроить эффективный диалог не только с жителями, но и оперативно транслировать проблемы края, минуя ряд бюрократических уровней. "На площадках ЦУР в регионах удалось собрать одни из лучших программных продуктов и практик в плане социальных коммуникаций, которые необходимо использовать в интересах наших жителей", - приводятся в сообщении его слова.Власти сообщают, что с учетом того, что один из каналов поступления информации - система Инцидент-Менеджмент - действует в крае уже два года, в первый же день в ЦУР поступило больше 150 обращений от жителей региона. Основному количеству обратившихся было достаточно разъяснений и ответов на вопросы о формате действия масочного режима в регионе, поступлении вакцины от коронавируса, сроках расселения аварийного дома и так далее."Треть всех жалоб была поставлена на контроль органами исполнительной власти, определены ответственные лица и сроки устранения проблем. Вопросы оперативного вмешательства были решены в течение нескольких часов. Например, в Барнауле жительница разместила в соцсетях фото с опасной ямой, образовавшейся из-за обрушения колодца. Через несколько часов заявительница уже выложила фотографию отремонтированного колодца со словами благодарности", - рассказали в правительстве.Один из инструментов ЦУР - "тепловая карта" региона: в режиме реального времени на нее выводятся все проблемные сообщения от жителей городов и районов, поступившие через Инцидент-Менеджмент или платформу обратной связи. Эта информация будет поступать в правительство региона, где, в том числе и на основе этих данных, будут приниматься или корректироваться уже принятые управленческие или финансовые решения.

https://ria.ru/20201106/medpomosch-1583303004.html

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владимир путин, алтайский край, барнаул, общество