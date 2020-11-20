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Нарышкин указал на особенность Нюрнбергского трибунала
Нарышкин указал на особенность Нюрнбергского трибунала
Международные трибуналы, создаваемые без учета уникальности исторического контекста, рискуют превратиться в инструменты политического насилия над неугодными... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:26
2020-11-20T12:28
музей победы
российское историческое общество
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
общество
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Международные трибуналы, создаваемые без учета уникальности исторического контекста, рискуют превратиться в инструменты политического насилия над неугодными странами, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Он выступил в пятницу на пленарном заседании международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга", открывшегося в Москве в Музее Победы на Поклонной горе.По словам Нарышкина, оценить подлинное значение Нюрнбергского процесса можно лишь в контексте его предыстории - "вопиющей нацисткой агрессии против народов Европы и Советского Союза, исключительных по своей жестокости преступлений на оккупированных территориях, немыслимых прежде жертв среди мирного населения, истребляемого по расовому принципу"."Приговор, вынесенный судом народов, послужил фундаментальным вкладом в будущее всего человечества. Сокрушительный удар был нанесен по основам нацистской идеологии - догмам о расовом превосходстве, жизненном пространстве для исключительной нации, приматом силы над правом", - добавил Нарышкин.Итоги встречи глав "Большой тройки" - СССР, США и Великобритании в феврале 1945 года в Ялте, а также приговор Международного военного трибунала в Нюрнберге заложили прочную основу всего послевоенного мироустройства, отметил он.Вместе с тем, Нарышкин обратил внимание аудитории на еще одно, по его словам, важное обстоятельство."Безусловно, беспрецедентная интернализация правосудия, имевшая место в Нюрнберге, должна рассматриваться, прежде всего, как чрезвычайная мера, обусловленная уникальной исторической ситуацией", - сказал Нарышкин.Он выразил убеждение, что "чем дальше в прошлое уходит от нас война, тем важнее возвращаться к урокам Нюрнберга, осмысляя их с учетом новых глобальных вызовов".Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.Нюрнбергский трибунал, подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, создал предпосылки для формирования основ современного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках и будет работать в течение года.В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.
https://ria.ru/20201120/arkhivy-1585481649.html
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Суд, изменивший мир: 75 лет Нюрнбергскому процессу
Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным трибуналом, стал уникальным в истории правосудия. Он длился 315 дней – с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Впервые на скамье подсудимых оказалась верхушка целого государства, обвиняемая в совершении военных преступлений и геноциде. Суд над нацистскими преступниками поставил фактическую точку в истории Второй мировой войны и отправил на виселицу ее главных виновников.
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музей победы, российское историческое общество, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, общество, в мире

Нарышкин указал на особенность Нюрнбергского трибунала

12:26 20.11.2020 (обновлено: 12:28 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовДиректор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА "Россия сегодня"
Директор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Международные трибуналы, создаваемые без учета уникальности исторического контекста, рискуют превратиться в инструменты политического насилия над неугодными странами, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он выступил в пятницу на пленарном заседании международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга", открывшегося в Москве в Музее Победы на Поклонной горе.
По словам Нарышкина, оценить подлинное значение Нюрнбергского процесса можно лишь в контексте его предыстории - "вопиющей нацисткой агрессии против народов Европы и Советского Союза, исключительных по своей жестокости преступлений на оккупированных территориях, немыслимых прежде жертв среди мирного населения, истребляемого по расовому принципу".
"Приговор, вынесенный судом народов, послужил фундаментальным вкладом в будущее всего человечества. Сокрушительный удар был нанесен по основам нацистской идеологии - догмам о расовом превосходстве, жизненном пространстве для исключительной нации, приматом силы над правом", - добавил Нарышкин.
Итоги встречи глав "Большой тройки" - СССР, США и Великобритании в феврале 1945 года в Ялте, а также приговор Международного военного трибунала в Нюрнберге заложили прочную основу всего послевоенного мироустройства, отметил он.
Вместе с тем, Нарышкин обратил внимание аудитории на еще одно, по его словам, важное обстоятельство.
"Безусловно, беспрецедентная интернализация правосудия, имевшая место в Нюрнберге, должна рассматриваться, прежде всего, как чрезвычайная мера, обусловленная уникальной исторической ситуацией", - сказал Нарышкин.

"Применение таких подходов в иных обстоятельствах чревато превращением международных судебных институтов в инструменты политического давления и даже политического насилия над неугодными, как это видно на примере одиозного Международного трибунала по бывшей Югославии. Осознавать эти нюансы, безусловно, очень важно", - подчеркнул Нарышкин.

Он выразил убеждение, что "чем дальше в прошлое уходит от нас война, тем важнее возвращаться к урокам Нюрнберга, осмысляя их с учетом новых глобальных вызовов".
Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.
Нюрнбергский трибунал, подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, создал предпосылки для формирования основ современного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.
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Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках и будет работать в течение года.
В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.
Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.
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Музей ПобедыРоссийское историческое обществоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинОбществоВ мире
 
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