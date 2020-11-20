https://ria.ru/20201120/tribunal-1585493368.html

Нарышкин указал на особенность Нюрнбергского трибунала

Нарышкин указал на особенность Нюрнбергского трибунала

Международные трибуналы, создаваемые без учета уникальности исторического контекста, рискуют превратиться в инструменты политического насилия над неугодными... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T12:26

2020-11-20T12:26

2020-11-20T12:28

музей победы

российское историческое общество

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582699743_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c9ea081cc12a6ebe61d0358b8f202c05.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Международные трибуналы, создаваемые без учета уникальности исторического контекста, рискуют превратиться в инструменты политического насилия над неугодными странами, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Он выступил в пятницу на пленарном заседании международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга", открывшегося в Москве в Музее Победы на Поклонной горе.По словам Нарышкина, оценить подлинное значение Нюрнбергского процесса можно лишь в контексте его предыстории - "вопиющей нацисткой агрессии против народов Европы и Советского Союза, исключительных по своей жестокости преступлений на оккупированных территориях, немыслимых прежде жертв среди мирного населения, истребляемого по расовому принципу"."Приговор, вынесенный судом народов, послужил фундаментальным вкладом в будущее всего человечества. Сокрушительный удар был нанесен по основам нацистской идеологии - догмам о расовом превосходстве, жизненном пространстве для исключительной нации, приматом силы над правом", - добавил Нарышкин.Итоги встречи глав "Большой тройки" - СССР, США и Великобритании в феврале 1945 года в Ялте, а также приговор Международного военного трибунала в Нюрнберге заложили прочную основу всего послевоенного мироустройства, отметил он.Вместе с тем, Нарышкин обратил внимание аудитории на еще одно, по его словам, важное обстоятельство."Безусловно, беспрецедентная интернализация правосудия, имевшая место в Нюрнберге, должна рассматриваться, прежде всего, как чрезвычайная мера, обусловленная уникальной исторической ситуацией", - сказал Нарышкин.Он выразил убеждение, что "чем дальше в прошлое уходит от нас война, тем важнее возвращаться к урокам Нюрнберга, осмысляя их с учетом новых глобальных вызовов".Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.Нюрнбергский трибунал, подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, создал предпосылки для формирования основ современного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках и будет работать в течение года.В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.

https://ria.ru/20201120/arkhivy-1585481649.html

https://ria.ru/20201120/nyurnberg-1585474151.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Суд, изменивший мир: 75 лет Нюрнбергскому процессу Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным трибуналом, стал уникальным в истории правосудия. Он длился 315 дней – с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Впервые на скамье подсудимых оказалась верхушка целого государства, обвиняемая в совершении военных преступлений и геноциде. Суд над нацистскими преступниками поставил фактическую точку в истории Второй мировой войны и отправил на виселицу ее главных виновников. 2020-11-20T12:26 true PT6M01S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музей победы, российское историческое общество, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, общество, в мире