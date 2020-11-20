https://ria.ru/20201120/tranzit-1585406904.html

Сжечь мосты. Что достанется Байдену от Трампа

Сжечь мосты. Что достанется Байдену от Трампа

Поражение Дональда Трампа — пока не окончательный исход выборов в США. Но если ему суждено покинуть Белый дом, то не раньше 20 января — впереди два месяца, за... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T08:00

2020-11-20T08:00

2020-11-20T08:09

выборы президента сша — 2020

обострение отношений сша и китая

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

санкции

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Софья Мельничук. Поражение Дональда Трампа — пока не окончательный исход выборов в США. Но если ему суждено покинуть Белый дом, то не раньше 20 января — впереди два месяца, за которые можно максимально усложнить работу новой администрации. В памяти еще свежи обещания президента "разбомбить к чертям" врагов Америки. Судя по всему, именно этим республиканцы и займутся.Напоследок — жги"Цель — разжечь столько костров, чтобы администрации Байдена было очень сложно их потушить" — так близкие к Белому дому источники описывают планы Трампа и его команды на ближайшие два месяца.Символично, что на следующий день после выборов США официально вышли из Парижского соглашения по климату — наконец исполнилось одно из самых противоречивых обещаний Трампа. Спустя неделю он уведомил конгресс о поставке Объединенным Арабским Эмиратам вооружений на десять миллиардов долларов, чтобы те смогли ответить на угрозы со стороны Ирана. Примерно тогда же уволили главу Пентагона Марка Эспера. Его сменил Кристофер Миллер.Президент поблагодарил бывшего министра за отличную работу, но многие увидели в действиях Трампа попытку очистить ряды от нелояльных элементов. Эспер неоднократно выступал против намерений главы Белого дома. Например, во время летних расовых бунтов отказался вводить в действие "Закон о восстании", чтобы разогнать протестующих армейскими силами. Незадолго до увольнения убеждал лидера страны, что отзывать контингент из Афганистана в нынешних условиях недопустимо. Препятствие в лице главы военного ведомства пришлось убрать.На выводНезадолго до голосования Трамп заявил, что все американские солдаты вернутся из-за рубежа домой к Рождеству. Предвыборное обещание вывести военных с Ближнего Востока он так и не выполнил — в Афганистане до сих пор дислоцировано порядка 4,5 тысячи солдат, в Ираке — около трех тысяч. До ухода из Белого дома президент надеется это исправить.Сменивший Эспера Кристофер Миллер сообщил, что к 15 января 2021 года из Афганистана и Ирака возвратится 2,5 тысячи военных. Это озадачило партнеров США."Цена слишком скорого или несогласованного вывода контингента может быть очень высокой, — высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг. — Афганистан рискует снова стать площадкой, где международные террористы планируют атаки на нас. "Исламское государство"* получит шанс достроить в Афганистане халифат, что не удалось в Сирии и Ираке".Однако иракский парламент в начале года сам проголосовал за вывод иностранных войск из страны, напоминает Руслан Мамедов, менеджер ближневосточных проектов Российского совета по международным делам. Но подчеркивает: все же это решение самого Трампа — президент хочет уйти, исполнив обещанное."Давление на Вашингтон изнутри Ирака тоже было, но американцы выиграли много политических очков с назначением в мае нового премьера Мустафы аль-Казыми. В любом случае в правительстве, как и полагается, отреагировали на решение парламента — создали двустороннюю комиссию, обсуждали и модальность американского военного присутствия. Цель — не вывод контингента, а ограничение его численности", — отмечает Мамедов.Американцы скорее меняют подход, а не покидают Ирак насовсем. "Останется разведка, военные компании. Советники для иракской армии так или иначе продолжат работать. Присутствие измеряется не только числом солдат. Тут много деталей, которые все равно позволят Америке быть важным элементом архитектуры безопасности на Ближнем Востоке", — говорит эксперт.Еще один важный фактор — Иран, от которого Ирак зависит энергетически. Если американские войска уйдут, это создаст ситуацию, при которой в стране усилятся позиции Тегерана, а такого США допустить не могут, добавляет Мамедов. Неудивительно, что давление на Иран не ослабевает.Прощальная бомбежкаМатериал газеты The New York Times о том, что Трамп планировал бомбить Иран, на прошлой неделе всполошил международное сообщество. "Президент консультировался, может ли предпринять шаги в отношении важнейших иранских ядерных объектов", — сообщали источники издания. Это произошло после того, как инспекторы МАГАТЭ обнаружили, что урановые запасы на объекте в городе Натанз превысили допустимую иранской сделкой норму в 12 раз.По данным газеты, на обсуждении присутствовали в числе прочих вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео и новый глава Пентагона Кристофер Миллер. Они убедили Трампа, что подобный шаг приведет к росту напряженности и может перерасти в крупномасштабный конфликт. СМИ отправляли в Белый дом запросы с просьбой прокомментировать публикацию, но ответа пока не получили.В то же время израильские источники рассказали изданию Axios, что США намерены "затопить" Иран санкциями совместно с Израилем и странами Персидского залива. Каждую неделю вплоть до 20 января они будут еженедельно вводить новые ограничительные меры. Таким образом нынешняя администрация усложнит команде Байдена задачу по возвращению в иранскую ядерную сделку.Тем временем госсекретарь Майк Помпео собирается объявить йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) террористической организацией. Об этом писало Foreign Policy со ссылкой на источники в Госдепе. Такое решение саботирует усилия международного сообщества по мирному урегулированию в стране. ООН и другие гуманитарные организации отговаривали американские власти от такого шага.Ни шагу назадОдной из основных тем предвыборной кампании стал Китай: кандидаты словно соревновались в жесткости подхода к Пекину. Оба — сторонники снижения экономической взаимозависимости и пересмотра отношений с КНР.В ближайшие восемь недель Трамп намерен додавить Пекин, рассказали источники в администрации. Предположительно, Белый дом усилит существующие и введет новые ограничения против компаний, государственных структур и чиновников за нарушения прав человека в Синьцзяне, Гонконге, а также из-за угроз национальной безопасности США.Демократы согласны с обвинениями в адрес КНР, но, в отличие от республиканцев, подход к решению проблемы у них другой. Однако, если рестрикции все же введут, пересмотреть их у команды Байдена оснований не будет.Это сократит пространство для маневра новой администрации, отмечает американист Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ. Развернуться на 180 градусов будет тяжело — санкции пропишут в законе.Поведение Трампа — не исключительный случай. "Власть берет не просто человек из другой партии. У него иные взгляды, — продолжает Рогулев. — Та же картина наблюдалась в 2016-м. Тогда Трамп предлагал улучшить отношения с Россией. В итоге Обама напоследок ввел новые санкции (против шести физлиц и пяти ведомств, в том числе ФСБ. — Прим. ред.), выслали дипломатов (35 российских граждан объявили персонами нон-грата. — Прим. ред.)". Даже случился скандал: занимавший пост советника Трампа Майкл Флинн звонил послу России в Вашингтоне Сергею Кисляку, чтобы убедить Москву не заходить слишком далеко в ответных мерах и избежать эскалации конфликта.Барак Обама или Дональд Трамп — любой президент не хочет, чтобы его четырехлетний труд подвергли ревизии, едва он покинет Белый дом. Очевидно, нынешняя администрация не взяла на вооружение принцип "уходя — уходи" и в оставшиеся недели сделает все, чтобы довести начатое до конца. А заодно и усложнить работу преемника — терять-то все равно уже нечего. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20200901/irak-1576544139.html

https://ria.ru/20201005/kitay-1578106797.html

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