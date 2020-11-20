Пресс-секретарь Трампа заявила, что Белый дом работает в обычном режиме
ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани не знает о каких-либо указаниях не общаться с переходной командой одержавшего, по предварительным данным, победу на выборах президента Джо Байденом.
"Я точно не получала подобных инструкций, и я не в курсе каких-либо указаний такого рода", - сказала пресс-секретарь президента США на брифинге, отвечая на вопрос, давал ли Трамп или его представители указание не общаться с представителями Байдена.
Макинани подчеркнула, что Белый дом продолжает работу в обычном режиме, занимаясь текущими проблемами, стоящими перед страной. По ее словам, предстоящая позднее в пятницу встреча Трампа с конгрессменами от штата Мичиган также будет носить рутинный характер. "Это не будет встреча для продвижения интересов, там не будет представителей (предвыборной) кампании", - заверила Макинани. Ранее СМИ не исключали, что Трамп будет встречаться с представителями Мичигана, чтобы повлиять на голоса выборщиков от штата.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал бывший вице-президент демократ Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп не признает поражения. По его мнению, выборы прошли с нарушениями в пользу оппонента.