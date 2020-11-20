https://ria.ru/20201120/tramp-1585610019.html

Пресс-секретарь Трампа заявила, что Белый дом работает в обычном режиме

Пресс-секретарь Трампа заявила, что Белый дом работает в обычном режиме

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани не знает о каких-либо указаниях не общаться с переходной командой одержавшего, по предварительным данным, победу на ... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T21:04

2020-11-20T21:04

2020-11-20T21:04

выборы президента сша — 2020

кейли макинани

дональд трамп

джо байден

мичиган

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585386242_0:161:3072:1889_1400x0_80_0_0_cfefb9e179e260ad59a5d19ad581175b.jpg

ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани не знает о каких-либо указаниях не общаться с переходной командой одержавшего, по предварительным данным, победу на выборах президента Джо Байденом.Макинани подчеркнула, что Белый дом продолжает работу в обычном режиме, занимаясь текущими проблемами, стоящими перед страной. По ее словам, предстоящая позднее в пятницу встреча Трампа с конгрессменами от штата Мичиган также будет носить рутинный характер. "Это не будет встреча для продвижения интересов, там не будет представителей (предвыборной) кампании", - заверила Макинани. Ранее СМИ не исключали, что Трамп будет встречаться с представителями Мичигана, чтобы повлиять на голоса выборщиков от штата.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал бывший вице-президент демократ Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп не признает поражения. По его мнению, выборы прошли с нарушениями в пользу оппонента.

мичиган

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кейли макинани, дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире