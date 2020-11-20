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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201120/tramp-1585610019.html
Пресс-секретарь Трампа заявила, что Белый дом работает в обычном режиме
Пресс-секретарь Трампа заявила, что Белый дом работает в обычном режиме
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани не знает о каких-либо указаниях не общаться с переходной командой одержавшего, по предварительным данным, победу на ... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T21:04
2020-11-20T21:04
выборы президента сша — 2020
кейли макинани
дональд трамп
джо байден
мичиган
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани не знает о каких-либо указаниях не общаться с переходной командой одержавшего, по предварительным данным, победу на&nbsp; выборах президента Джо Байденом.Макинани подчеркнула, что Белый дом продолжает работу в обычном режиме, занимаясь текущими проблемами, стоящими перед страной. По ее словам, предстоящая позднее в пятницу встреча Трампа с конгрессменами от штата Мичиган также будет носить рутинный характер. "Это не будет встреча для продвижения интересов, там не будет представителей (предвыборной) кампании", - заверила Макинани. Ранее СМИ не исключали, что Трамп будет встречаться с представителями Мичигана, чтобы повлиять на голоса выборщиков от штата.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал бывший вице-президент демократ Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп не признает поражения. По его мнению, выборы прошли с нарушениями в пользу оппонента.
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кейли макинани, дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире

Пресс-секретарь Трампа заявила, что Белый дом работает в обычном режиме

21:04 20.11.2020
 
© REUTERS / Carlos BarriaЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани не знает о каких-либо указаниях не общаться с переходной командой одержавшего, по предварительным данным, победу на  выборах президента Джо Байденом.

"Я точно не получала подобных инструкций, и я не в курсе каких-либо указаний такого рода", - сказала пресс-секретарь президента США на брифинге, отвечая на вопрос, давал ли Трамп или его представители указание не общаться с представителями Байдена.

Макинани подчеркнула, что Белый дом продолжает работу в обычном режиме, занимаясь текущими проблемами, стоящими перед страной. По ее словам, предстоящая позднее в пятницу встреча Трампа с конгрессменами от штата Мичиган также будет носить рутинный характер. "Это не будет встреча для продвижения интересов, там не будет представителей (предвыборной) кампании", - заверила Макинани. Ранее СМИ не исключали, что Трамп будет встречаться с представителями Мичигана, чтобы повлиять на голоса выборщиков от штата.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал бывший вице-президент демократ Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп не признает поражения. По его мнению, выборы прошли с нарушениями в пользу оппонента.
 
Выборы президента США — 2020Кейли МакинаниДональд ТрампДжо БайденМичиганСШАВ мире
 
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