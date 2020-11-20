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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201120/tramp-1585456506.html
СМИ рассказали о мести Трампа демократам за "российское расследование"
СМИ рассказали о мести Трампа демократам за "российское расследование"
Президент США Дональд Трамп заявил, что знает о своем проигрыше на президентских выборах, но откладывает процесс передачи власти, чтобы отомстить демократам за... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T09:24
2020-11-20T09:24
выборы президента сша — 2020
роберт мюллер
хиллари клинтон
джо байден
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что знает о своем проигрыше на президентских выборах, но откладывает процесс передачи власти, чтобы отомстить демократам за то, что они поставили под сомнение легитимность выборов в 2016 году, особенно в связи с так называемым "российским расследованием", сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных источник.Как заявили люди из окружения Трампа, его отказ уступить частично связан с его недовольством по поводу того, что экс-кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и бывший президент США Барак Обама негативно повлияли на его собственное президентство, заявив, что Россия якобы вмешалась в выборы 2016 года. По данным телеканала, Трамп считает, что будет справедливо не признавать победу Джо Байдена, несмотря на то, что Клинтон сразу признала свое поражение.Как сообщает телеканал, Трамп также продолжает "залечивать душевные раны" от проигрыша кандидату, которого он неоднократно называл недостойным противником, что для него равносильно унижению. Он снова не появился на публике в четверг, пропустив первый более чем за полгода брифинг целевой группы по борьбе с коронавирусом. При этом, по словам высокопоставленного чиновника из администрации президента, Трамп планирует принять участие в виртуальном саммите АТЭС в пятницу.По словам источника телеканала, друзья и деловые партнеры Трампа просили его подумать о будущем. По их словам, таким поведением он может навредить своему бренду. Многие также обеспокоены тем, что Трамп верит заявлениям своего адвоката Руди Джулиани о том, что юридические усилия смогут изменить исход выборов. Однако президент США непреклонен.По словам источников канала, через неделю или 10 дней ситуация может измениться, но на данный момент Трамп все еще не готов уступить.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о "связях Трампа с Россией" американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией".
https://ria.ru/20201120/vybory-1585442362.html
москва
сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
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роберт мюллер, хиллари клинтон, джо байден, москва, сша, в мире

СМИ рассказали о мести Трампа демократам за "российское расследование"

09:24 20.11.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что знает о своем проигрыше на президентских выборах, но откладывает процесс передачи власти, чтобы отомстить демократам за то, что они поставили под сомнение легитимность выборов в 2016 году, особенно в связи с так называемым "российским расследованием", сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных источник.
Как заявили люди из окружения Трампа, его отказ уступить частично связан с его недовольством по поводу того, что экс-кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и бывший президент США Барак Обама негативно повлияли на его собственное президентство, заявив, что Россия якобы вмешалась в выборы 2016 года. По данным телеканала, Трамп считает, что будет справедливо не признавать победу Джо Байдена, несмотря на то, что Клинтон сразу признала свое поражение.
Как сообщает телеканал, Трамп также продолжает "залечивать душевные раны" от проигрыша кандидату, которого он неоднократно называл недостойным противником, что для него равносильно унижению. Он снова не появился на публике в четверг, пропустив первый более чем за полгода брифинг целевой группы по борьбе с коронавирусом. При этом, по словам высокопоставленного чиновника из администрации президента, Трамп планирует принять участие в виртуальном саммите АТЭС в пятницу.
По словам источника телеканала, друзья и деловые партнеры Трампа просили его подумать о будущем. По их словам, таким поведением он может навредить своему бренду. Многие также обеспокоены тем, что Трамп верит заявлениям своего адвоката Руди Джулиани о том, что юридические усилия смогут изменить исход выборов. Однако президент США непреклонен.
По словам источников канала, через неделю или 10 дней ситуация может измениться, но на данный момент Трамп все еще не готов уступить.
Джо Байден после брифинга в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
00:39Выборы президента США — 2020
Байден может подать иск к администрации Трампа
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о "связях Трампа с Россией" американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией".
 
Выборы президента США — 2020Роберт МюллерХиллари КлинтонДжо БайденМоскваСШАВ мире
 
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