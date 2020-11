https://ria.ru/20201120/tolkien-1585376512.html

Стало известно, когда выйдут неиздававшиеся тексты Толкина о Средиземье

Ранее не публиковавшиеся эссе Дж.Р.Р. Толкина о Средиземье (в том числе о бессмертии эльфов, чудовищах Нуменора, географических особенностях королевства Гондор... РИА Новости, 20.11.2020

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Ранее не публиковавшиеся эссе Дж.Р.Р. Толкина о Средиземье (в том числе о бессмертии эльфов, чудовищах Нуменора, географических особенностях королевства Гондор и т.д.) увидят свет в июне 2021 года в издательстве HarperCollins, сообщает The Guardian. Книга будет называться "The Nature of Middle-Earth" ("Природа Средиземья"). Издательство обещает, что новые тексты перенесут читателей в мир "Сильмариллиона" и "Властелина колец".Самая первая книга о Средиземье – "Хоббит" – вышла в 1937 году, за ней последовал "Властелин колец" (1954 и 1955). Однако заместитель директора HarperCollins Крис Смит утверждает, что автор продолжал писать о любимых героях и позже, почти до самой смерти (в 1973 году). "Для него Средиземье было частью вселенной, которую необходимо исследовать. Тексты новой книги рассказывают о путешествиях, которые он предпринимал, чтобы лучше понять свое собственное творение", – пояснил Смит, добавив, что для фанатов эти тексты станут "настоящим сокровищем, поскольку позволят заглянуть писателю через плечо в моменты открытий, которые он совершал". Редактором выступит Карл Ф. Хостеттер, эксперт по текстам Толкина, который многие годы работал с его младшим сыном Кристофером, скончавшимся в январе 2020 года в возрасте 95 лет.

