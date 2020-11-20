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https://ria.ru/20201120/tolkien-1585376512.html
Стало известно, когда выйдут неиздававшиеся тексты Толкина о Средиземье
Стало известно, когда выйдут неиздававшиеся тексты Толкина о Средиземье
Ранее не публиковавшиеся эссе Дж.Р.Р. Толкина о Средиземье (в том числе о бессмертии эльфов, чудовищах Нуменора, географических особенностях королевства Гондор... РИА Новости, 20.11.2020
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Ранее не публиковавшиеся эссе Дж.Р.Р. Толкина о Средиземье (в том числе о бессмертии эльфов, чудовищах Нуменора, географических особенностях королевства Гондор и т.д.) увидят свет в июне 2021 года в издательстве HarperCollins, сообщает The Guardian. Книга будет называться "The Nature of Middle-Earth" ("Природа Средиземья"). Издательство обещает, что новые тексты перенесут читателей в мир "Сильмариллиона" и "Властелина колец".Самая первая книга о Средиземье – "Хоббит" – вышла в 1937 году, за ней последовал "Властелин колец" (1954 и 1955). Однако заместитель директора HarperCollins Крис Смит утверждает, что автор продолжал писать о любимых героях и позже, почти до самой смерти (в 1973 году). "Для него Средиземье было частью вселенной, которую необходимо исследовать. Тексты новой книги рассказывают о путешествиях, которые он предпринимал, чтобы лучше понять свое собственное творение", – пояснил Смит, добавив, что для фанатов эти тексты станут "настоящим сокровищем, поскольку позволят заглянуть писателю через плечо в моменты открытий, которые он совершал". Редактором выступит Карл Ф. Хостеттер, эксперт по текстам Толкина, который многие годы работал с его младшим сыном Кристофером, скончавшимся в январе 2020 года в возрасте 95 лет.
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книги, новости культуры, джон толкин

Стало известно, когда выйдут неиздававшиеся тексты Толкина о Средиземье

03:31 20.11.2020
 
© AP PhotoАвтор книги "Властелин колец" и профессор Оксфордского университета Джон Толкин
Автор книги Властелин колец и профессор Оксфордского университета Джон Толкин - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Ранее не публиковавшиеся эссе Дж.Р.Р. Толкина о Средиземье (в том числе о бессмертии эльфов, чудовищах Нуменора, географических особенностях королевства Гондор и т.д.) увидят свет в июне 2021 года в издательстве HarperCollins, сообщает The Guardian.
Книга будет называться "The Nature of Middle-Earth" ("Природа Средиземья"). Издательство обещает, что новые тексты перенесут читателей в мир "Сильмариллиона" и "Властелина колец".
Самая первая книга о Средиземье – "Хоббит" – вышла в 1937 году, за ней последовал "Властелин колец" (1954 и 1955). Однако заместитель директора HarperCollins Крис Смит утверждает, что автор продолжал писать о любимых героях и позже, почти до самой смерти (в 1973 году).
"Для него Средиземье было частью вселенной, которую необходимо исследовать. Тексты новой книги рассказывают о путешествиях, которые он предпринимал, чтобы лучше понять свое собственное творение", – пояснил Смит, добавив, что для фанатов эти тексты станут "настоящим сокровищем, поскольку позволят заглянуть писателю через плечо в моменты открытий, которые он совершал".
Редактором выступит Карл Ф. Хостеттер, эксперт по текстам Толкина, который многие годы работал с его младшим сыном Кристофером, скончавшимся в январе 2020 года в возрасте 95 лет.
Морфидд Кларк - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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