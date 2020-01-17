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Культура
2020-01-17T12:38+0300
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Сын писателя Джона Толкина скончался во Франции в возрасте 95 лет
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РИА Новости

Сын писателя Джона Толкина скончался во Франции в возрасте 95 лет

12:34 17.01.2020 (обновлено: 12:38 17.01.2020)
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© Фото : Tolkien. The Official Online BookshopКристофер Толкин
Кристофер Толкин
© Фото : Tolkien. The Official Online Bookshop
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кристофер Толкин, сын английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина, скончался в возрасте 95 лет на юго-востоке Франции, сообщает The Guardian.
По данным издания, он умер в ночь со среды на четверг в больнице во французском департаменте Вар.
Младший сын автора трилогии "Властелин колец", которому отец в детстве рассказывал истории по Бильбо Бэггинса, занимался изданием его книг.
В частности, он доработал и опубликовал его незаконченную книгу "Сильмариллион". Позднее, на основе черновиков отца, он опубликовал "Историю Средиземья" и "Дети Хурина".
В 2018 году вышла книга "Падение Гондолина", которая стала сюрпризом: сам Кристофер Толкин говорил ранее, что сборник черновиков "Берен и Лутиэн" 2017 года должен стать последней в ряду книг, обобщающих наследие его отца.
Кристофер взял на себя реконструкцию сюжета и постарался разрешить противоречия его разных версий.
"Властелин Колец" вышел в 1954–1955 годах. Роман-эпопея был переведен на многие языки мира и разошелся сначала миллионным тиражом, а затем превзошел планку в двадцать миллионов. Сочинение дало импульс развитию жанра фэнтези и ролевого движения, став культовым среди молодежи многих стран.
В 2012 году Кристофер Толкин раскритиковал фильм Питера Джексона в интервью изданию Le Monde: "Они испортили книгу, сделав из нее боевик для молодежи в возрасте от 15 до 25 лет. По его мнению, "коммерциализация свела на нет эстетическую и философскую составляющие произведения".
Кадр из фильма Властелин колец
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