Сын писателя Джона Толкина скончался во Франции в возрасте 95 лет

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кристофер Толкин, сын английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина, скончался в возрасте 95 лет на юго-востоке Франции, . Кристофер Толкин, сын английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина, скончался в возрасте 95 лет на юго-востоке Франции, сообщает The Guardian.

По данным издания, он умер в ночь со среды на четверг в больнице во французском департаменте Вар.

Младший сын автора трилогии "Властелин колец", которому отец в детстве рассказывал истории по Бильбо Бэггинса, занимался изданием его книг.

В частности, он доработал и опубликовал его незаконченную книгу "Сильмариллион". Позднее, на основе черновиков отца, он опубликовал "Историю Средиземья" и "Дети Хурина".

В 2018 году вышла книга "Падение Гондолина", которая стала сюрпризом: сам Кристофер Толкин говорил ранее, что сборник черновиков "Берен и Лутиэн" 2017 года должен стать последней в ряду книг, обобщающих наследие его отца.

Кристофер взял на себя реконструкцию сюжета и постарался разрешить противоречия его разных версий.

"Властелин Колец" вышел в 1954–1955 годах. Роман-эпопея был переведен на многие языки мира и разошелся сначала миллионным тиражом, а затем превзошел планку в двадцать миллионов. Сочинение дало импульс развитию жанра фэнтези и ролевого движения, став культовым среди молодежи многих стран.