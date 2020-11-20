https://ria.ru/20201120/terrorizm-1585451070.html

Двух жителей Иркутска осудили за участие в террористической деятельности

Двух жителей Иркутска осудили за участие в террористической деятельности

Два жителя Иркутска осуждены на длительные сроки заключения в колонии строгого режима за участие в террористической деятельности, сообщает УФСБ РФ по Иркутской... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T07:37

2020-11-20T07:37

2020-11-20T07:37

исламское государство

иркутская область

иркутск

сирия

происшествия

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ИРКУТСК, 20 ноя - РИА Новости. Два жителя Иркутска осуждены на длительные сроки заключения в колонии строгого режима за участие в террористической деятельности, сообщает УФСБ РФ по Иркутской области.Уточняется, что один из них - 31-летний Р.Д. Додарбеков летом 2016 года через соцсети установил контакт с членом международной террористической организации и, приняв решение об участии в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков "Исламского государства"*, вылетел в Турцию. При попытке выезда в Сирийскую Арабскую республику Додарбеков был задержан правоохранительными органами Турции и выслан из страны. В Иркутске его задержали сотрудники УФСБ России по региону. Приговором суда Додарбеков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 202.5, ч. 1 ст. 205.1, ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и приговорен к 10 годам колонии строгого режима.Фигурантом второго уголовного дела стал уже отбывающий наказание за публичные призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, бывший член ОПГ "Близнецы" 32-летний О.А. Кудашев. В настоящее время доказана его вина в приготовлении к участию в деятельности международной террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Установлено, что в сентябре 2016 года Кудашев выехал из Иркутска в Краснодар для того, чтобы переправиться в Сирию. Являясь номинальным учредителем и директором ранее зарегистрированного в Иркутске юридического лица, фактически образованного для транзитных финансовых операций, Кудашев пытался снять с его счетов 6 млн рублей для использования в террористической деятельности. В декабре 2016 года Кудашев был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Приговоры суда вступили в законную силу.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20200318/1568796722.html

иркутская область

иркутск

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исламское государство, иркутская область, иркутск, сирия, происшествия