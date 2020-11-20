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В Подмосковье нашли тело мужчины со связанными руками
В Подмосковье нашли тело мужчины со связанными руками
Тело мужчины со связанными руками было найдено в понедельник в подмосковном лесу, в рамках дела об убийстве задержаны три человека, сообщила журналистам старший РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:10
2020-11-20T13:10
ольга врадий
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Тело мужчины со связанными руками было найдено в понедельник в подмосковном лесу, в рамках дела об убийстве задержаны три человека, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Отмечается, что в настоящее время следователями задержаны трое подозреваемых в убийстве - двое мужчин и женщина.Криминалистами проведен осмотр места, а также автомобиль, на котором, по данным следствия, подозреваемые вывозили в лес потерпевшего. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
https://ria.ru/20201117/moskva-1585090090.html
московская область (подмосковье)
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ольга врадий, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье нашли тело мужчины со связанными руками

13:10 20.11.2020
 
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Вид на лес с высоты птичьего полета
Вид на лес с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Тело мужчины со связанными руками было найдено в понедельник в подмосковном лесу, в рамках дела об убийстве задержаны три человека, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"Шестнадцатого ноября в лесном массиве в 100 метрах от автодороги, идущей в сторону деревни Жестоки городского округа Клин, обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями в области головы и шеи, со связанными руками и обмотанным вокруг головы полимерным материалом. По данному факту... возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сказала Врадий.
Отмечается, что в настоящее время следователями задержаны трое подозреваемых в убийстве - двое мужчин и женщина.
Криминалистами проведен осмотр места, а также автомобиль, на котором, по данным следствия, подозреваемые вывозили в лес потерпевшего. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 22:14
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Ольга ВрадийМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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