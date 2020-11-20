В Подмосковье нашли тело мужчины со связанными руками
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"Вид на лес с высоты птичьего полета
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Тело мужчины со связанными руками было найдено в понедельник в подмосковном лесу, в рамках дела об убийстве задержаны три человека, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"Шестнадцатого ноября в лесном массиве в 100 метрах от автодороги, идущей в сторону деревни Жестоки городского округа Клин, обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями в области головы и шеи, со связанными руками и обмотанным вокруг головы полимерным материалом. По данному факту... возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сказала Врадий.
Отмечается, что в настоящее время следователями задержаны трое подозреваемых в убийстве - двое мужчин и женщина.
Криминалистами проведен осмотр места, а также автомобиль, на котором, по данным следствия, подозреваемые вывозили в лес потерпевшего. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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