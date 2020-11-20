https://ria.ru/20201120/telo-1585504070.html

В Подмосковье нашли тело мужчины со связанными руками

В Подмосковье нашли тело мужчины со связанными руками

Тело мужчины со связанными руками было найдено в понедельник в подмосковном лесу, в рамках дела об убийстве задержаны три человека, сообщила журналистам старший РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:10

2020-11-20T13:10

2020-11-20T13:10

ольга врадий

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576091433_0:96:1024:672_1400x0_80_0_0_faef8877bb08ac594ccd435eeb1c7606.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Тело мужчины со связанными руками было найдено в понедельник в подмосковном лесу, в рамках дела об убийстве задержаны три человека, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Отмечается, что в настоящее время следователями задержаны трое подозреваемых в убийстве - двое мужчин и женщина.Криминалистами проведен осмотр места, а также автомобиль, на котором, по данным следствия, подозреваемые вывозили в лес потерпевшего. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20201117/moskva-1585090090.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, московская область (подмосковье), происшествия