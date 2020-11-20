https://ria.ru/20201120/tekhnologii-1585521158.html

Онлайн-конференция об информационных технологиях в высшем образовании

Онлайн-конференция об информационных технологиях в высшем образовании

25 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Информационные технологии в высшем образовании. Независимая оценка подготовки обучающихся университетов".

2020-11-20T14:26

2020-11-20T14:26

2020-11-20T14:26

анонсы

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Задать вопросУчастники:- председатель правления Российского фонда развития информационных технологий Дмитрий КРЮКОВ;- руководитель Аппарата Российского профессорского собрания Андрей ПАНАРИН;- президент Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Наталья БУЛАЕВА;- проректор по науке МГЛУ Ольга ИРИСХАНОВА;- проректор по учебной и методической работе СПБГЭУ Вероника ШУБАЕВА;- эксперт Константин РАЕВ. Информационные технологии активно проникают в образовательную среду университетов. В период пандемии их роль возросла. Эксперты обсудят перспективные направления внедрения информационных технологий, представят конкретные программные решения и расскажут о Соглашении Российского фонда развития информационных технологий и Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций". Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы