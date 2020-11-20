Онлайн-конференция об информационных технологиях в высшем образовании
25 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Информационные технологии в высшем образовании. Независимая оценка подготовки обучающихся университетов".
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Участники:
- председатель правления Российского фонда развития информационных технологий Дмитрий КРЮКОВ;
- руководитель Аппарата Российского профессорского собрания Андрей ПАНАРИН;
- президент Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Наталья БУЛАЕВА;
- проректор по науке МГЛУ Ольга ИРИСХАНОВА;
- проректор по учебной и методической работе СПБГЭУ Вероника ШУБАЕВА;
- эксперт Константин РАЕВ.
Информационные технологии активно проникают в образовательную среду университетов. В период пандемии их роль возросла. Эксперты обсудят перспективные направления внедрения информационных технологий, представят конкретные программные решения и расскажут о Соглашении Российского фонда развития информационных технологий и Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель правления Российского фонда развития информационных технологий Дмитрий КРЮКОВ;
- руководитель Аппарата Российского профессорского собрания Андрей ПАНАРИН;
- президент Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Наталья БУЛАЕВА;
- проректор по науке МГЛУ Ольга ИРИСХАНОВА;
- проректор по учебной и методической работе СПБГЭУ Вероника ШУБАЕВА;
- эксперт Константин РАЕВ.
Информационные технологии активно проникают в образовательную среду университетов. В период пандемии их роль возросла. Эксперты обсудят перспективные направления внедрения информационных технологий, представят конкретные программные решения и расскажут о Соглашении Российского фонда развития информационных технологий и Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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