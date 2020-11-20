https://ria.ru/20201120/teatr-1585505893.html
Объявлены номинанты премии "Золотая маска"
Объявлены номинанты премии "Золотая маска"
Номинантами театральной премии "Золотая маска" сезона 2019-2020 стали 56 спектаклей и 189 частных номинаций, сообщила на пресс-конференции в пятницу генеральный РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:24
2020-11-20T13:24
2020-11-20T13:24
культура
театр
новости культуры
дмитрий брусникин
дмитрий черняков
андрей могучий
гоголь-центр
дмитрий крымов
музей москвы
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Номинантами театральной премии "Золотая маска" сезона 2019-2020 стали 56 спектаклей и 189 частных номинаций, сообщила на пресс-конференции в пятницу генеральный директор фестиваля Мария Ревякина."56 спектаклей отобрано двумя экспертными советами по драматическому и музыкальному театру, отсмотрев 902 спектакля. В лонг-лист было отобрано 80 драматических и кукольных театров и 30 музыкальных", - сообщила Ревякина.Большой театр выдвинут в 15 номинациях, в том числе оперы "Дидона и Эней" и "Садко" как "Лучший спектакль".Также за "Садко" Дмитрий Черняков номинирован как лучший режиссер, Нажмиддин Мавлянов – за "Лучшую мужскую роль", Екатерина Семенчук и Аида Гарифуллина – в номинации "Лучшая женская роль".За оперу "Дидона и Эней" Кристофер Мулдс выдвинут на премию в номинации "Лучший дирижер", а в номинации "Лучшая женская роль" - Марианна Беата Килланд.В числе балетных работ Большого театра выдвинут спектакль "Жизель", в номинации "Лучшая женская роль" – Ольга Смирнова и Екатерина Шипулина, в номинации "Лучшая мужская роль" – Артемий Беляков.В номинации "Лучшая работа художника" выдвинуты Дмитрий Черняков ("Садко") и Роберт Пердзиола ("Жизель").В список режиссеров, номинированных на театральную премию "Золотая маска", вошли 20 человек, среди них Юрий Бутусов за спектакль "Пер Гюнт" в Вахтанговском театре, Дмитрий Крымов – "Борис" (проект Леонида Робермана и Музея Москвы), Борис Юхананов – за постановку "Пиноккио. Театр" в Электротеатре, Андрей Могучий – за "Сказку про последнего ангела" в Театре Наций.В числе столичных театров, чьи постановки выдвинуты на премию в нескольких номинациях, Театр имени Вахтангова, Театр Наций, Электротеатр Станиславский, "Гоголь-центр", петербургский БДТ имени Товстоногова, театр "Практика" и Мастерская Брусникина. Так спектакль "Петровы в гриппе" "Гоголь-центра" представлен в девяти номинациях.Номинанты определены из премьер, выпущенных с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020-го.Жюри премии "Золотая маска" будет сформировано совместно с СТД РФ и утверждено секретариатом в декабре. Секретариат СТД РФ также объявит в декабре лауреатов премии в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". В декабре также будет объявлена внеконкурсная программа "Маска Плюс", Детский Weekend.В 2021 году в рамках программы "Лучшие спектакли в городах России" запланированы показы в Омске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Салехарде, Новокуйбышевске, Ульяновске, Череповце, Петрозаводске, Костомукше, Санкт-Петербурге и других городах.Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая маска" ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства. Имена лауреатов определяются на церемонии награждения премии. 27-й фестиваль и церемония награждения пройдет по традиции весной 2021 года.
https://ria.ru/20200214/1564667863.html
https://ria.ru/20201110/teatr-1583936872.html
https://ria.ru/20201110/teatr-1583893041.html
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театр, новости культуры, дмитрий брусникин, дмитрий черняков, андрей могучий, гоголь-центр, дмитрий крымов, музей москвы, большой театр, театральный фестиваль "золотая маска", театр имени е. вахтангова
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Номинантами театральной премии "Золотая маска" сезона 2019-2020 стали 56 спектаклей и 189 частных номинаций, сообщила на пресс-конференции в пятницу генеральный директор фестиваля Мария Ревякина.
"56 спектаклей отобрано двумя экспертными советами по драматическому и музыкальному театру, отсмотрев 902 спектакля. В лонг-лист было отобрано 80 драматических и кукольных театров и 30 музыкальных", - сообщила Ревякина.
Большой театр выдвинут в 15 номинациях, в том числе оперы "Дидона и Эней" и "Садко" как "Лучший спектакль".
Также за "Садко" Дмитрий Черняков номинирован как лучший режиссер, Нажмиддин Мавлянов – за "Лучшую мужскую роль", Екатерина Семенчук и Аида Гарифуллина – в номинации "Лучшая женская роль".
За оперу "Дидона и Эней" Кристофер Мулдс выдвинут на премию в номинации "Лучший дирижер", а в номинации "Лучшая женская роль" - Марианна Беата Килланд.
В числе балетных работ Большого театра выдвинут спектакль "Жизель", в номинации "Лучшая женская роль" – Ольга Смирнова и Екатерина Шипулина, в номинации "Лучшая мужская роль" – Артемий Беляков.
В номинации "Лучшая работа художника" выдвинуты Дмитрий Черняков ("Садко") и Роберт Пердзиола ("Жизель").
В список режиссеров, номинированных на театральную премию "Золотая маска", вошли 20 человек, среди них Юрий Бутусов за спектакль "Пер Гюнт" в Вахтанговском театре, Дмитрий Крымов – "Борис" (проект Леонида Робермана и Музея Москвы), Борис Юхананов – за постановку "Пиноккио. Театр" в Электротеатре, Андрей Могучий – за "Сказку про последнего ангела" в Театре Наций.
В числе столичных театров, чьи постановки выдвинуты на премию в нескольких номинациях, Театр имени Вахтангова, Театр Наций, Электротеатр Станиславский, "Гоголь-центр", петербургский БДТ имени Товстоногова, театр "Практика" и Мастерская Брусникина. Так спектакль "Петровы в гриппе" "Гоголь-центра" представлен в девяти номинациях.
Номинанты определены из премьер, выпущенных с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020-го.
Жюри премии "Золотая маска" будет сформировано совместно с СТД РФ и утверждено секретариатом в декабре. Секретариат СТД РФ также объявит в декабре лауреатов премии в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". В декабре также будет объявлена внеконкурсная программа "Маска Плюс", Детский Weekend.
В 2021 году в рамках программы "Лучшие спектакли в городах России" запланированы показы в Омске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Салехарде, Новокуйбышевске, Ульяновске, Череповце, Петрозаводске, Костомукше, Санкт-Петербурге и других городах.
Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая маска" ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства. Имена лауреатов определяются на церемонии награждения премии. 27-й фестиваль и церемония награждения пройдет по традиции весной 2021 года.