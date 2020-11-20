https://ria.ru/20201120/tbilisi-1585576657.html
Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
Мужчина, взявший в заложники девять человек в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси, требует снизить ставку на кредиты до семи процентов годовых и цены на РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:50
2020-11-20T17:50
2020-11-20T18:25
захват заложников в тбилиси
тбилиси
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585570633_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_1b1b789582be2b63b049a26f694ec56b.jpg
ТБИЛИСИ, 20 ноя — РИА Новости. Мужчина, взявший в заложники девять человек в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси, требует снизить ставку на кредиты до семи процентов годовых и цены на лекарства, запретить азартные игры, повысить пенсии.Злоумышленник выложил в Сеть видеообращение, часть которого показала телекомпания "Формула". Как уточнило СМИ, "список требований широкий и подразумевает социальные темы", однако Министерство внутренних дел запретило публиковать запись целиком. При этом телеканал отмечает, что захватчик, вероятно, нетрезв. По данным МВД Грузии, он вооружен. Ранее СМИ писали, что, по словам очевидцев, нападающих было пятеро и у них при себе гранаты. "Рустави 2" сообщал, что двоих заложников уже отпустили. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статьям "Разбой" и "Незаконное ношение оружия". Полиция оцепила проспект Церетели, идет спецоперация.
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585570633_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_fb9846e3a52161e0c053cc914dac3f07.jpg
Кадры с места захвата заложников в Тбилиси
В Тбилиси неизвестный мужчина взял в заложники несколько человек в здании микрофинансовой организации на проспекте Церетели.
2020-11-20T17:50
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захват заложников в тбилиси, тбилиси, в мире
ТБИЛИСИ, 20 ноя — РИА Новости.
Мужчина, взявший в заложники девять человек в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси
, требует снизить ставку на кредиты до семи процентов годовых и цены на лекарства, запретить азартные игры, повысить пенсии.
Злоумышленник выложил в Сеть видеообращение, часть которого показала телекомпания "Формула". Как уточнило СМИ, "список требований широкий и подразумевает социальные темы", однако Министерство внутренних дел запретило публиковать запись целиком.
При этом телеканал отмечает, что захватчик, вероятно, нетрезв. По данным МВД Грузии
, он вооружен.
Ранее СМИ писали, что, по словам очевидцев, нападающих было пятеро и у них при себе гранаты. "Рустави 2" сообщал, что двоих заложников уже отпустили.
Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статьям "Разбой" и "Незаконное ношение оружия". Полиция оцепила проспект Церетели, идет спецоперация.