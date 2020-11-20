https://ria.ru/20201120/tbilisi-1585576657.html

Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования

Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования

Мужчина, взявший в заложники девять человек в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси, требует снизить ставку на кредиты до семи процентов годовых и цены на РИА Новости, 20.11.2020

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захват заложников в тбилиси

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — РИА Новости. Мужчина, взявший в заложники девять человек в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси, требует снизить ставку на кредиты до семи процентов годовых и цены на лекарства, запретить азартные игры, повысить пенсии.Злоумышленник выложил в Сеть видеообращение, часть которого показала телекомпания "Формула". Как уточнило СМИ, "список требований широкий и подразумевает социальные темы", однако Министерство внутренних дел запретило публиковать запись целиком. При этом телеканал отмечает, что захватчик, вероятно, нетрезв. По данным МВД Грузии, он вооружен. Ранее СМИ писали, что, по словам очевидцев, нападающих было пятеро и у них при себе гранаты. "Рустави 2" сообщал, что двоих заложников уже отпустили. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статьям "Разбой" и "Незаконное ношение оружия". Полиция оцепила проспект Церетели, идет спецоперация.

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Кадры с места захвата заложников в Тбилиси В Тбилиси неизвестный мужчина взял в заложники несколько человек в здании микрофинансовой организации на проспекте Церетели. 2020-11-20T17:50 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в тбилиси, тбилиси, в мире