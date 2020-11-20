https://ria.ru/20201120/stanok-1585541865.html

В Татарстане рабочего затянуло в токарный станок

В Татарстане рабочего затянуло в токарный станок

Следователи и прокуратура выясняют обстоятельства гибели рабочего на одном из предприятий в Набережных Челнах, которого затянуло в токарный станок, сообщил... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:46

2020-11-20T15:46

2020-11-20T15:46

россия

следственный комитет россии (ск рф)

набережные челны

происшествия

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КАЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Следователи и прокуратура выясняют обстоятельства гибели рабочего на одном из предприятий в Набережных Челнах, которого затянуло в токарный станок, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.По предварительной информации, несчастный случай произошел по вине погибшего. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об охране труда.Как уточняет следственное управление СК РФ по Татарстану, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".По предварительным данным следствия, во время проведения работ, мужчину зажало токарным станком, он получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве.

https://ria.ru/20201118/stroyka-1585262059.html

россия

набережные челны

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россия, следственный комитет россии (ск рф), набережные челны, происшествия