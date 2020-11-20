В Татарстане рабочего затянуло в токарный станок
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
КАЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Следователи и прокуратура выясняют обстоятельства гибели рабочего на одном из предприятий в Набережных Челнах, которого затянуло в токарный станок, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
"На одном из челнинских предприятий произошел случай на производстве со смертельным исходом. 56-летнего рабочего, который стоял за станком, затянуло в оборудование и провернуло несколько раз", - сказал Галиев журналистам.
По предварительной информации, несчастный случай произошел по вине погибшего. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об охране труда.
Как уточняет следственное управление СК РФ по Татарстану, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".
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По предварительным данным следствия, во время проведения работ, мужчину зажало токарным станком, он получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве.