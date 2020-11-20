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В США выявили более 187 тысяч новых случаев COVID-19
В США выявили более 187 тысяч новых случаев COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в США за сутки выросло более чем на 187 тысяч, что вновь стало рекордным показателем, скончались свыше двух тысяч человек, РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:22
2020-11-20T15:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сша
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США за сутки выросло более чем на 187 тысяч, что вновь стало рекордным показателем, скончались свыше двух тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 187 833 новых случаев заражения, скончались еще 2 015 пациентов с подтвержденным заболеванием.Предыдущий рекорд по росту случаев был зафиксирован на прошлой неделе, когда выявили более 184 тысяч случаев заражения.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 11 718 867 случаев заражения коронавирусом, скончались более 252 тысяч человек. Выздоровели более 4,4 миллиона заразившихся.Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 57 миллионов человек, умерли свыше 1,3 миллиона заразившихся. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили более 187 тысяч новых случаев COVID-19

15:22 20.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США за сутки выросло более чем на 187 тысяч, что вновь стало рекордным показателем, скончались свыше двух тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 187 833 новых случаев заражения, скончались еще 2 015 пациентов с подтвержденным заболеванием.
Предыдущий рекорд по росту случаев был зафиксирован на прошлой неделе, когда выявили более 184 тысяч случаев заражения.
По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 11 718 867 случаев заражения коронавирусом, скончались более 252 тысяч человек. Выздоровели более 4,4 миллиона заразившихся.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 57 миллионов человек, умерли свыше 1,3 миллиона заразившихся.
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