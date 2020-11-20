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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201120/sovet-1585564142.html
Белорусский оппозиционер Дылевский заявил, что КС работает штатно
Белорусский оппозиционер Дылевский заявил, что КС работает штатно
2020-11-20T17:12
2020-11-20T17:43
протесты в белоруссии
сергей дылевский
светлана тихановская
светлана алексиевич
der spiegel
польша
белоруссия
в мире
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Белорусский оппозиционер Сергей Дылевский заявил РИА Новости, что не располагает информацией о создании нового координационного совета (КС), а сформированный ранее совет, в президиум которого он входит, работает в штатном режиме.Ранее нобелевский лауреат Светлана Алексиевич в интервью изданию Spiegel заявила, что координационный совет оппозиции Белоруссии больше не действует, создан новый совет, но имена его членов держатся в тайне для их защиты. По словам Алексиевич, "общение ведется через социальные сети".Он также добавил, что "в первый раз слышит" о создании нового совета.Со своей стороны еще один член президиума совета оппозиции Павел Латушко также подтвердил РИА Новости, что старый совет продолжает работать. "Ничего неизвестно о подобных высказываниях (Алексиевич – ред.)", - добавил собеседник агентства.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным президентом экс-кандидата Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В расширенный состав координационного совета входят свыше 5,5 тысячи человек, основной – около 50 человек. Все семь членов президиума совета являются фигурантами уголовных дел, в том числе арестованы или находятся за границей. Дылевский, который отбыл в Белоруссии административный арест, выехал в Польшу. Алексиевич, которая также входит в президиум координационного совета, выехала в Германию.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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сергей дылевский, светлана тихановская, светлана алексиевич, der spiegel, польша, белоруссия, в мире

Белорусский оппозиционер Дылевский заявил, что КС работает штатно

17:12 20.11.2020 (обновлено: 17:43 20.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко на "Площади перемен" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко на Площади перемен в Минске - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Белорусский оппозиционер Сергей Дылевский заявил РИА Новости, что не располагает информацией о создании нового координационного совета (КС), а сформированный ранее совет, в президиум которого он входит, работает в штатном режиме.
Ранее нобелевский лауреат Светлана Алексиевич в интервью изданию Spiegel заявила, что координационный совет оппозиции Белоруссии больше не действует, создан новый совет, но имена его членов держатся в тайне для их защиты. По словам Алексиевич, "общение ведется через социальные сети".

"У меня об этом нет никакой информации. Координационный совет работает в штатном режиме", - заявил Дылевский.

Он также добавил, что "в первый раз слышит" о создании нового совета.
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Со своей стороны еще один член президиума совета оппозиции Павел Латушко также подтвердил РИА Новости, что старый совет продолжает работать. "Ничего неизвестно о подобных высказываниях (Алексиевич – ред.)", - добавил собеседник агентства.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным президентом экс-кандидата Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В расширенный состав координационного совета входят свыше 5,5 тысячи человек, основной – около 50 человек. Все семь членов президиума совета являются фигурантами уголовных дел, в том числе арестованы или находятся за границей. Дылевский, который отбыл в Белоруссии административный арест, выехал в Польшу. Алексиевич, которая также входит в президиум координационного совета, выехала в Германию.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииСергей ДылевскийСветлана ТихановскаяСветлана АлексиевичDer SpiegelПольшаБелоруссияВ мире
 
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