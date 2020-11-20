https://ria.ru/20201120/sovet-1585564142.html

Белорусский оппозиционер Дылевский заявил, что КС работает штатно

Белорусский оппозиционер Дылевский заявил, что КС работает штатно

2020-11-20T17:12

2020-11-20T17:12

2020-11-20T17:43

протесты в белоруссии

сергей дылевский

светлана тихановская

светлана алексиевич

der spiegel

польша

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584734901_0:64:3347:1947_1400x0_80_0_0_d7ede19d5b11062ea92027676b27ec9e.jpg

МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Белорусский оппозиционер Сергей Дылевский заявил РИА Новости, что не располагает информацией о создании нового координационного совета (КС), а сформированный ранее совет, в президиум которого он входит, работает в штатном режиме.Ранее нобелевский лауреат Светлана Алексиевич в интервью изданию Spiegel заявила, что координационный совет оппозиции Белоруссии больше не действует, создан новый совет, но имена его членов держатся в тайне для их защиты. По словам Алексиевич, "общение ведется через социальные сети".Он также добавил, что "в первый раз слышит" о создании нового совета.Со своей стороны еще один член президиума совета оппозиции Павел Латушко также подтвердил РИА Новости, что старый совет продолжает работать. "Ничего неизвестно о подобных высказываниях (Алексиевич – ред.)", - добавил собеседник агентства.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным президентом экс-кандидата Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В расширенный состав координационного совета входят свыше 5,5 тысячи человек, основной – около 50 человек. Все семь членов президиума совета являются фигурантами уголовных дел, в том числе арестованы или находятся за границей. Дылевский, который отбыл в Белоруссии административный арест, выехал в Польшу. Алексиевич, которая также входит в президиум координационного совета, выехала в Германию.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20201117/rossiya-1584887935.html

польша

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей дылевский, светлана тихановская, светлана алексиевич, der spiegel, польша, белоруссия, в мире