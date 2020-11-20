https://ria.ru/20201120/sovet-1585551449.html
Белорусская оппозиция создала новый координационный совет
Белорусская оппозиция создала новый координационный совет
Оппозиция в Белоруссии создала новый совет, имена его членов держатся в секрете для их защиты, сообщила в интервью Spiegel нобелевский лауреат Светлана... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:23
2020-11-20T16:23
2020-11-20T17:43
светлана тихановская
светлана алексиевич
александр лукашенко
литва
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Оппозиция в Белоруссии создала новый совет, имена его членов держатся в секрете для их защиты, сообщила в интервью Spiegel нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.Алексиевич добавила, что члены нового совета общаются через социальные сети.Эту информацию РИА Новости прокомментировал белорусский оппозиционер Сергей Дылевский. Он заявил, что у него нет никакой информации о создании нового совета, а старый "работает в штатном режиме". Белорусская оппозиция, не признавшая официальные итоги президентских выборов, на которых в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко, создала совет по транзиту власти в республике. Там потребовали переговоров с властями и организации новых выборов.Генпрокуратура Белоруссии после этого открыла уголовное дело по статье о "Призывах к захвату власти".Сегодня семь членов президиума совета находятся под арестом либо выехали за границу, в том числе Алексиевич.
https://ria.ru/20201117/lukashenko-1585027757.html
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светлана тихановская, светлана алексиевич, александр лукашенко, литва, белоруссия, в мире