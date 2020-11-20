https://ria.ru/20201120/sochi-1585473729.html

В Сочи подписано соглашение о развитии горных туристических территорий

В Сочи подписано соглашение о развитии горных туристических территорий

Единая концепция развития горно-туристского кластера будет разработана тремя горными курортами в Сочи, Нацпарком и Кавказским заповедником с созданием единого... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:00

2020-11-20T15:00

2020-11-20T15:00

туризм

кавказский заповедник

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СОЧИ, 20 ноя — РИА Новости. Единая концепция развития горно-туристского кластера будет разработана тремя горными курортами в Сочи, Нацпарком и Кавказским заповедником с созданием единого визит-центра и новых пешеходных маршрутов, сообщает администрация города.Основная цель соглашения — популяризация горных туристских территорий, расположенных в границах Краснополянского поселкового округа на территориях Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника."На протяжении нескольких лет мы видим, как наши горнолыжные курорты развиваются и привлекают туристов. Каждый делал эту работу качественно, но по отдельности. Реализация соглашения поможет обеспечить эффективное взаимодействие всех сторон для формирования долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества", — цитируются в сообщении слова мэра курорта Алексея Копайгородского.В соответствии с документом, планируется разработка единого мастер-плана развития пешеходного туризма, в горах Красной Поляны появится больше турмаршрутов. Кроме того, на въездных воротах курорта будет создан совместный визит-центр. Одним из обязательных условий реализации соглашения станет выполнение требований действующего законодательства в области охраны окружающей среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности.Для реализации соглашения разработают дорожную карту. Она будет рассчитана до конца 2023 года.

https://ria.ru/20201108/sochi-1583420025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кавказский заповедник, алексей копайгородский, туризм, красная поляна, новости - туризм, роза хутор, сочи