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Туризм
https://ria.ru/20201120/sochi-1585473729.html
В Сочи подписано соглашение о развитии горных туристических территорий
В Сочи подписано соглашение о развитии горных туристических территорий
Единая концепция развития горно-туристского кластера будет разработана тремя горными курортами в Сочи, Нацпарком и Кавказским заповедником с созданием единого... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:00
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туризм
кавказский заповедник
алексей копайгородский
туризм
красная поляна
новости - туризм
роза хутор
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СОЧИ, 20 ноя — РИА Новости. Единая концепция развития горно-туристского кластера будет разработана тремя горными курортами в Сочи, Нацпарком и Кавказским заповедником с созданием единого визит-центра и новых пешеходных маршрутов, сообщает администрация города.Основная цель соглашения — популяризация горных туристских территорий, расположенных в границах Краснополянского поселкового округа на территориях Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника."На протяжении нескольких лет мы видим, как наши горнолыжные курорты развиваются и привлекают туристов. Каждый делал эту работу качественно, но по отдельности. Реализация соглашения поможет обеспечить эффективное взаимодействие всех сторон для формирования долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества", — цитируются в сообщении слова мэра курорта Алексея Копайгородского.В соответствии с документом, планируется разработка единого мастер-плана развития пешеходного туризма, в горах Красной Поляны появится больше турмаршрутов. Кроме того, на въездных воротах курорта будет создан совместный визит-центр. Одним из обязательных условий реализации соглашения станет выполнение требований действующего законодательства в области охраны окружающей среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности.Для реализации соглашения разработают дорожную карту. Она будет рассчитана до конца 2023 года.
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кавказский заповедник, алексей копайгородский, туризм, красная поляна, новости - туризм, роза хутор, сочи

В Сочи подписано соглашение о развитии горных туристических территорий

15:00 20.11.2020
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие выходят из кабинки канатной дороги на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте "Горки Город" на территории Красной Поляны
Отдыхающие выходят из кабинки канатной дороги на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 20 ноя — РИА Новости. Единая концепция развития горно-туристского кластера будет разработана тремя горными курортами в Сочи, Нацпарком и Кавказским заповедником с созданием единого визит-центра и новых пешеходных маршрутов, сообщает администрация города.
Основная цель соглашения — популяризация горных туристских территорий, расположенных в границах Краснополянского поселкового округа на территориях Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника.
"На протяжении нескольких лет мы видим, как наши горнолыжные курорты развиваются и привлекают туристов. Каждый делал эту работу качественно, но по отдельности. Реализация соглашения поможет обеспечить эффективное взаимодействие всех сторон для формирования долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества", — цитируются в сообщении слова мэра курорта Алексея Копайгородского.
В соответствии с документом, планируется разработка единого мастер-плана развития пешеходного туризма, в горах Красной Поляны появится больше турмаршрутов. Кроме того, на въездных воротах курорта будет создан совместный визит-центр.
Одним из обязательных условий реализации соглашения станет выполнение требований действующего законодательства в области охраны окружающей среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности.
Для реализации соглашения разработают дорожную карту. Она будет рассчитана до конца 2023 года.
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ТуризмКавказский заповедникАлексей КопайгородскийТуризмКрасная ПолянаНовости - ТуризмРоза ХуторСочи
 
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