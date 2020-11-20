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Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице управляемой
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице управляемой
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в городе. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T21:16
2020-11-20T21:16
2020-11-20T22:12
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в городе.Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 1".Он также указал на снижение загрузки больниц и "некоторое высвобождение коек", а поликлиники, несмотря на то, что перегружены, работают в штатном режиме.Собянин отметил, что принимаемые властями меры дают эффект.В целом цифры по заболеваемости мэр назвал высокими.Утром оперативный штаб сообщил, что в столице за минувшие сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19 — 6902, госпитализировали 1489 пациентов с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в городе.
Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 1
".
"Последние пять дней, которые мы видим, никакого серьезного всплеска заболевания не произошло — наоборот, ситуация достаточно стабильная", — сказал мэр.
Он также указал на снижение загрузки больниц и "некоторое высвобождение коек", а поликлиники, несмотря на то, что перегружены, работают в штатном режиме.
Собянин отметил, что принимаемые властями меры дают эффект.
"Мы много принимали достаточно неприятных решений по ограничению деятельности в городе — это связано с ночными клубами и заведениями плюс переход на дистанционное обучение студентов высших учебных заведений, техникумов, колледжей и продление сроков дистанционного обучения старшеклассников, но эти меры все равно дают свои результаты".
В целом цифры по заболеваемости мэр назвал высокими.
Утром оперативный штаб сообщил, что в столице за минувшие сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19 — 6902, госпитализировали 1489 пациентов с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.