https://ria.ru/20201120/sobyanin-1585612297.html

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице управляемой

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице управляемой

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в городе. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T21:16

2020-11-20T21:16

2020-11-20T22:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в городе.Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 1".Он также указал на снижение загрузки больниц и "некоторое высвобождение коек", а поликлиники, несмотря на то, что перегружены, работают в штатном режиме.Собянин отметил, что принимаемые властями меры дают эффект.В целом цифры по заболеваемости мэр назвал высокими.Утром оперативный штаб сообщил, что в столице за минувшие сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19 — 6902, госпитализировали 1489 пациентов с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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