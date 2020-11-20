Собянин оценил эффективность мер против COVID-19
20:14 20.11.2020 (обновлено: 21:11 20.11.2020)
© РИА Новости / Павел БедняковБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Меры, которые принимали московские власти для снижения заболеваемости коронавирусом, дали результат.
Об этом в эфире канала "Россия 1" заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы много принимали достаточно неприятных решений по ограничению деятельности в городе — это связано и с ночными клубами, и заведениями, плюс переход на дистанционное обучение высших учебных заведений, техникумов, колледжей, но и продление сроков дистанционного обучения старшеклассников, но эти меры все равно дают свои результаты".
Ранее он написал в своем блоге, что победа над пандемией коронавируса в Москве близка.
Утром оперативный штаб сообщил, что в столице за минувшие сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19 — 6902, госпитализировали 1489 пациентов с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
23 октября, 17:07ИнфографикаКоронавирус в Москве: новые ограничения