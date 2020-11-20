https://ria.ru/20201120/sobyanin-1585605390.html

Собянин оценил эффективность мер против COVID-19

Собянин оценил эффективность мер против COVID-19

Меры, которые принимали московские власти для снижения заболеваемости коронавирусом, дали результат. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T20:14

2020-11-20T20:14

2020-11-20T21:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

сергей собянин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585354655_0:0:3073:1728_1400x0_80_0_0_a4572b250936aafe8c8ffc696811f527.jpg

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Меры, которые принимали московские власти для снижения заболеваемости коронавирусом, дали результат.Об этом в эфире канала "Россия 1" заявил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее он написал в своем блоге, что победа над пандемией коронавируса в Москве близка.Утром оперативный штаб сообщил, что в столице за минувшие сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19 — 6902, госпитализировали 1489 пациентов с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва