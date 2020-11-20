https://ria.ru/20201120/snyder-1585354832.html

Режиссер поделился новым трейлером своей версии "Лиги Справедливости"

Режиссер поделился новым трейлером своей версии "Лиги Справедливости"

Зак Снайдер, готовящий к выпуску свою версию "Лиги справедливости", поделился в твиттере черно-белым трейлером проекта, чтобы отметить три года со дня выхода... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T04:42

2020-11-20T04:42

2020-11-20T04:42

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леонард коэн

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Зак Снайдер, готовящий к выпуску свою версию "Лиги справедливости", поделился в твиттере черно-белым трейлером проекта, чтобы отметить три года со дня выхода оригинального фильма.В ролике можно увидеть злодеев Дарксайда и Степпенвулфа и объединение супергероев Лиги справедливости перед лицом зла. Музыкальным сопровождением видео стала песня "Аллилуйя” Леонарда Коэна.Зак Снайдер также сообщил, что все дополнительные сцены, которые требовались для его версии, уже досняты. Режиссер не участвовал в постпродакшне фильма 2017 года из-за трагедии в семье. Когда стало ясно, что финальная версия ленты Джосса Уиндона, прохладно встреченная публикой, сильно отличалась от режиссерской задумки, фанаты и исполнители главных ролей начали требовать, чтобы Снайдер довел дело до конца. Их просьбы были услышаны. Премьера новой "Лиги справедливости" (в составе четырех серий) запланирована на 2021 год, точная дата пока не известна.

https://ria.ru/20201023/snyder-1581001924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, леонард коэн