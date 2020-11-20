https://ria.ru/20201120/snegopad-1585567827.html
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снегопад
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снегопад
Снегопад в Москве закончится к утру субботы, к концу выходных выпадет до 17% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:18
2020-11-20T17:18
2020-11-20T18:09
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Снегопад в Москве закончится к утру субботы, к концу выходных выпадет до 17% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, ночью интенсивность снегопада ослабеет."Завтра днем небольшая передышка, могут быть срывы маленьких снежинок - 0,3 миллиметра за весь день. В воскресенье очередной циклон принесет еще одну, точь-в-точь такую же порцию снеговых туч - порядка 3-5 миллиметров осадков. По максимуму если мы берем, то за 2 дня выпадет около 10 миллиметров, или 17% от нормы", - отметил Тишковец.Он уточнил, что в воскресенье снегопад будет средней интенсивности."На текущий момент у нас выпало 22 миллиметра осадков, то есть это порядка 38%, то есть пока наблюдается дефицит осадков. Но вся неделя будет с осадками в виде снега, мокрого снега, поэтому эта ситуация подправится в сторону увеличения, у нас 10 дней есть. В любом случае дотянем до 70% от нормы - дефицит будет 20-30%", - добавил Тишковец.
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погода, москва, общество
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Снегопад в Москве закончится к утру субботы, к концу выходных выпадет до 17% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Евгений Тишковец.
"Месячная норма осадков у нас в ноябре 58 миллиметров. За сегодняшней день у нас выпадет около 3-5 миллиметров - это эквивалентно 3-5 сантиметрам высоты снежного покрова, снегопад продлится до завтрашнего утра", - рассказал Тишковец.
По его словам, ночью интенсивность снегопада ослабеет.
"Завтра днем небольшая передышка, могут быть срывы маленьких снежинок - 0,3 миллиметра за весь день. В воскресенье очередной циклон принесет еще одну, точь-в-точь такую же порцию снеговых туч - порядка 3-5 миллиметров осадков. По максимуму если мы берем, то за 2 дня выпадет около 10 миллиметров, или 17% от нормы", - отметил Тишковец.
Зимний пейзаж: Москва готовится к снежным выходным
1 из 12
Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.
2 из 12
По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы
3 из 12
"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже вполне зимнем, все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.
4 из 12
В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.
5 из 12
На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.
6 из 12
Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.
7 из 12
Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.
8 из 12
Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.
9 из 12
Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.
10 из 12
Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.
11 из 12
Прохожие на Красной площади.
12 из 12
Уборочная машина на Васильевском спуске.
1 из 12
Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.
2 из 12
По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы
3 из 12
"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже вполне зимнем, все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.
4 из 12
В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.
5 из 12
На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.
6 из 12
Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.
7 из 12
Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.
8 из 12
Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.
9 из 12
Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.
10 из 12
Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.
11 из 12
Прохожие на Красной площади.
12 из 12
Уборочная машина на Васильевском спуске.
Он уточнил, что в воскресенье снегопад будет средней интенсивности.
"На текущий момент у нас выпало 22 миллиметра осадков, то есть это порядка 38%, то есть пока наблюдается дефицит осадков. Но вся неделя будет с осадками в виде снега, мокрого снега, поэтому эта ситуация подправится в сторону увеличения, у нас 10 дней есть. В любом случае дотянем до 70% от нормы - дефицит будет 20-30%", - добавил Тишковец.