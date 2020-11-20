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Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снегопад
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снегопад
Снегопад в Москве закончится к утру субботы, к концу выходных выпадет до 17% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:18
2020-11-20T18:09
погода
москва
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Снегопад в Москве закончится к утру субботы, к концу выходных выпадет до 17% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, ночью интенсивность снегопада ослабеет."Завтра днем небольшая передышка, могут быть срывы маленьких снежинок - 0,3 миллиметра за весь день. В воскресенье очередной циклон принесет еще одну, точь-в-точь такую же порцию снеговых туч - порядка 3-5 миллиметров осадков. По максимуму если мы берем, то за 2 дня выпадет около 10 миллиметров, или 17% от нормы", - отметил Тишковец.Он уточнил, что в воскресенье снегопад будет средней интенсивности."На текущий момент у нас выпало 22 миллиметра осадков, то есть это порядка 38%, то есть пока наблюдается дефицит осадков. Но вся неделя будет с осадками в виде снега, мокрого снега, поэтому эта ситуация подправится в сторону увеличения, у нас 10 дней есть. В любом случае дотянем до 70% от нормы - дефицит будет 20-30%", - добавил Тишковец.
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погода, москва, общество

Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снегопад

17:18 20.11.2020 (обновлено: 18:09 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПолицейский на Красной площади в Москве
Полицейский на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Снегопад в Москве закончится к утру субботы, к концу выходных выпадет до 17% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Месячная норма осадков у нас в ноябре 58 миллиметров. За сегодняшней день у нас выпадет около 3-5 миллиметров - это эквивалентно 3-5 сантиметрам высоты снежного покрова, снегопад продлится до завтрашнего утра", - рассказал Тишковец.
По его словам, ночью интенсивность снегопада ослабеет.
"Завтра днем небольшая передышка, могут быть срывы маленьких снежинок - 0,3 миллиметра за весь день. В воскресенье очередной циклон принесет еще одну, точь-в-точь такую же порцию снеговых туч - порядка 3-5 миллиметров осадков. По максимуму если мы берем, то за 2 дня выпадет около 10 миллиметров, или 17% от нормы", - отметил Тишковец.
Зимний пейзаж: Москва готовится к снежным выходным
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.

Прохожие возле ГУМа в Москве
1 из 12

Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы

Прохожие на одной из улиц в Москве
2 из 12

По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже вполне зимнем, все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.

Прохожие на Красной площади в Москве
3 из 12

"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже вполне зимнем, все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.

Прохожие на одной из улиц в Москве
4 из 12

В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.

Сотрудники туристической полиции на одной из улиц в Москве
5 из 12

На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.

Прохожие на Красной площади в Москве
6 из 12

Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.

Мужчина убирает снег у Могилы Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля
7 из 12

Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.

Прохожие во время снегопада на Красной площади в Москве
8 из 12

Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.

Прохожие на одной из улиц в Москве
9 из 12

Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.

Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади в Москве
10 из 12

Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Прохожие на Красной площади.

Прохожие на Красной площади в Москве
11 из 12

Прохожие на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Уборочная машина на Васильевском спуске.

Уборочная машина на Васильевском спуске в Москве
12 из 12

Уборочная машина на Васильевском спуске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 12

Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 12

По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 12

"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже вполне зимнем, все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 12

На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 12

Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 12

Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Прохожие на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 12

Уборочная машина на Васильевском спуске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Он уточнил, что в воскресенье снегопад будет средней интенсивности.
"На текущий момент у нас выпало 22 миллиметра осадков, то есть это порядка 38%, то есть пока наблюдается дефицит осадков. Но вся неделя будет с осадками в виде снега, мокрого снега, поэтому эта ситуация подправится в сторону увеличения, у нас 10 дней есть. В любом случае дотянем до 70% от нормы - дефицит будет 20-30%", - добавил Тишковец.
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