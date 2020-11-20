https://ria.ru/20201120/snegopad-1585567827.html

Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снегопад

Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снегопад

Снегопад в Москве закончится к утру субботы, к концу выходных выпадет до 17% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T17:18

2020-11-20T17:18

2020-11-20T18:09

погода

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569412324_0:113:3237:1934_1400x0_80_0_0_8c19ed647bc9ef2c6bddca088fbd9fb8.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Снегопад в Москве закончится к утру субботы, к концу выходных выпадет до 17% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, ночью интенсивность снегопада ослабеет."Завтра днем небольшая передышка, могут быть срывы маленьких снежинок - 0,3 миллиметра за весь день. В воскресенье очередной циклон принесет еще одну, точь-в-точь такую же порцию снеговых туч - порядка 3-5 миллиметров осадков. По максимуму если мы берем, то за 2 дня выпадет около 10 миллиметров, или 17% от нормы", - отметил Тишковец.Он уточнил, что в воскресенье снегопад будет средней интенсивности."На текущий момент у нас выпало 22 миллиметра осадков, то есть это порядка 38%, то есть пока наблюдается дефицит осадков. Но вся неделя будет с осадками в виде снега, мокрого снега, поэтому эта ситуация подправится в сторону увеличения, у нас 10 дней есть. В любом случае дотянем до 70% от нормы - дефицит будет 20-30%", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20201113/zima-1584402659.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество