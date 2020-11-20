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В Росгидромете рассказали, когда в Центральной России выпадет снег
В Росгидромете рассказали, когда в Центральной России выпадет снег
Жителям ряда районов Подмосковья стоит ждать снега на следующей неделе, к декабрю к выпадению снег следует приготовиться всем жителям Центральной России,... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T00:22
2020-11-20T07:37
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Жителям ряда районов Подмосковья стоит ждать снега на следующей неделе, к декабрю к выпадению снег следует приготовиться всем жителям Центральной России, сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.Снег, по его словам, на следующей неделе выпадет в Подмосковье, на границе с Ярославской, Владимирской областями."Но сугробов, конечно, не будет. Сильных снегопадов мы не ждем однозначно. Но визуально снежный легкий покров в единицы сантиметров вполне допускаем в третьей декаде", - уточнил Варакин.Синоптик также сообщил, что на следующей неделе жителей европейской части России ждут гололедица, снег и колебания температуры. Непогода будет заметнее всего проявляться на западе Центрального федерального округа: от Смоленской до Ленинградской областей. Эти регионы ближе к центру циклона, в столичном регионе неблагоприятных погодных явлений будет меньше, добавил он."Будут такие метеокачели на западе европейской территории, переход через ноль, метели, гололедные явления. Заденут они, конечно, северо-западные, северо-восточные регионы ЦФО (Ярославская, Тверская, Ивановская, Смоленская, Московская области)", - рассказал Варакин.По его словам, в последнюю пятидневку ноября установятся отрицательные температуры. "Метеокачели прекратятся, будут устойчивые отрицательные температуры. Без сильных морозов, но все-таки отрицательные температуры. Сильных снегопадов мы не ждем", - заключил синоптик.
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россия, общество

В Росгидромете рассказали, когда в Центральной России выпадет снег

00:22 20.11.2020 (обновлено: 07:37 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчина сметает снег с машины
Мужчина сметает снег с машины - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Жителям ряда районов Подмосковья стоит ждать снега на следующей неделе, к декабрю к выпадению снег следует приготовиться всем жителям Центральной России, сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"К декабрю надо готовить санки и лыжи. Но у нас зимы по всем многолетним наблюдениями становятся теплее. В этом году мы прогнозируем более холодную зиму, чем в предыдущем год. У нас была самая теплая зима для Центральной России в 2019-2020 году. Но все равно нынешняя зима будет теплее климатической нормы. Снег будет, отрицательные температуры будут", - сказал Варакин.

Снег, по его словам, на следующей неделе выпадет в Подмосковье, на границе с Ярославской, Владимирской областями.
"Но сугробов, конечно, не будет. Сильных снегопадов мы не ждем однозначно. Но визуально снежный легкий покров в единицы сантиметров вполне допускаем в третьей декаде", - уточнил Варакин.
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Синоптик также сообщил, что на следующей неделе жителей европейской части России ждут гололедица, снег и колебания температуры. Непогода будет заметнее всего проявляться на западе Центрального федерального округа: от Смоленской до Ленинградской областей. Эти регионы ближе к центру циклона, в столичном регионе неблагоприятных погодных явлений будет меньше, добавил он.
"Будут такие метеокачели на западе европейской территории, переход через ноль, метели, гололедные явления. Заденут они, конечно, северо-западные, северо-восточные регионы ЦФО (Ярославская, Тверская, Ивановская, Смоленская, Московская области)", - рассказал Варакин.
По его словам, в последнюю пятидневку ноября установятся отрицательные температуры. "Метеокачели прекратятся, будут устойчивые отрицательные температуры. Без сильных морозов, но все-таки отрицательные температуры. Сильных снегопадов мы не ждем", - заключил синоптик.
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