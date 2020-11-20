https://ria.ru/20201120/slavina-1585609769.html

СК рассмотрел просьбу СЖР о законности обыска у журналистки Славиной

СК рассмотрел просьбу СЖР о законности обыска у журналистки Славиной

Следственный комитет РФ рассмотрел обращение Союза журналистов России с просьбой проверить законность проведения обыска у журналистки Ирины Славиной накануне ее РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T21:02

2020-11-20T21:02

2020-11-20T21:02

ирина славина

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

союз журналистов россии

нижегородская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127176_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_7777fd0c8f23d33f84de33b633ea8965.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Следственный комитет РФ рассмотрел обращение Союза журналистов России с просьбой проверить законность проведения обыска у журналистки Ирины Славиной накануне ее смерти и поручил организовать проверку приведенных в нем доводов, копия ответа опубликована на сайте СЖР.После гибели Славиной, как напоминает сайт Союза, председатель СЖР Владимир Соловьёв обратился к главе Следственного комитета РФ с просьбой "проверить законность и обоснованность проведения у нее обыска накануне ее смерти, а также объективность установления всех причин произошедшего"."Ваше обращение по вопросам, связанным с самоубийством редактора издания "Коза Пресс" И. Славиной (Мурахтаевой), рассмотрено, изложенная в нем информация принята к сведению. Руководителю следственного управления СК России по Нижегородской области поручено организовать полную, объективную и всестороннюю проверку изложенных в нем доводов. Исполнение поручения контролируется", - говорится в ответе.Тело Ирины Мурахтаевой (журналистский псевдоним - Славина) с термическими ожогами нашли днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. СК заявил, что сообщения в СМИ, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеют под собой никаких оснований". По информации ведомства, "она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия".Славина была учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано Роскомнадзором 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.

https://ria.ru/20201013/shtraf-1579616582.html

https://ria.ru/20201005/slavina-1578220487.html

нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина славина, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, союз журналистов россии, нижегородская область, происшествия