СК рассмотрел просьбу СЖР о законности обыска у журналистки Славиной
© РИА НовостиНа месте гибели женщины в центре Нижнего Новгорода - стихийный мемориал с фото Ирины Славиной
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Следственный комитет РФ рассмотрел обращение Союза журналистов России с просьбой проверить законность проведения обыска у журналистки Ирины Славиной накануне ее смерти и поручил организовать проверку приведенных в нем доводов, копия ответа опубликована на сайте СЖР.
После гибели Славиной, как напоминает сайт Союза, председатель СЖР Владимир Соловьёв обратился к главе Следственного комитета РФ с просьбой "проверить законность и обоснованность проведения у нее обыска накануне ее смерти, а также объективность установления всех причин произошедшего".
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"Ваше обращение по вопросам, связанным с самоубийством редактора издания "Коза Пресс" И. Славиной (Мурахтаевой), рассмотрено, изложенная в нем информация принята к сведению. Руководителю следственного управления СК России по Нижегородской области поручено организовать полную, объективную и всестороннюю проверку изложенных в нем доводов. Исполнение поручения контролируется", - говорится в ответе.
Тело Ирины Мурахтаевой (журналистский псевдоним - Славина) с термическими ожогами нашли днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. СК заявил, что сообщения в СМИ, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеют под собой никаких оснований". По информации ведомства, "она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия".
Славина была учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано Роскомнадзором 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.