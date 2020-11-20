https://ria.ru/20201120/skorost-1585606967.html

Володин выступил против штрафов за превышение скорости на 1 км в час

Володин выступил против штрафов за превышение скорости на 1 км в час

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что идея о штрафах за превышение скорости на один километр в час не получит поддержку в нижней палате парламента. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T20:26

2020-11-20T20:26

2020-11-20T20:43

авто

андрей исаев

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что идея о штрафах за превышение скорости на один километр в час не получит поддержку в нижней палате парламента.Ранее депутат Александр Васильев предложил выписывать штрафы водителям, если они превысили скорость хотя бы на один километр в час."Некоторое время назад правительство выступило с идеей снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости с 20 километров до десяти километров. Депутаты данную инициативу не поддержали. Тем более не поддержат снижение порога превышения скорости до одного километра", — отметил Володин.При этом он подчеркнул, что перед тем, как выступать с подобной инициативой, следовало бы проработать ее с экспертами и автомобилистами, а также проконсультироваться с фракциями.Реакция однопартийцевРанее коллеги Васильева по "Единой России" также раскритиковали его инициативу.По словам Максима Сураева, для начала необходимо навести порядок в скоростных переходах."На одной трассе на расстоянии условных двух километров могут стоять ограничения 60, 50, 40 и так далее. Водитель не успевает следить за этим. Нужно, чтобы на трассе была одна скорость — тогда имеет смысл что-то уменьшать, а когда висит по двадцать разных знаков — это неправильно", — сказал он "Газете.ру".Андрей Исаев также заявил, что фракция не поддержит инициативу Васильева. При этом он подчеркнул, что никаких законопроектов, которые могли бы изменять нештрафуемый порог превышения скорости, в Госдуму не вносили."Сложная тема"Позднее сам автор инициативы Александр Васильев заявил, что сказанное им было лишь личным мнением, и он не собирается выносить это предложение на обсуждение в парламенте."Я не планирую, потому что это настолько сложная и комплексная тема, которая требует реальной оценки ситуации", — подчеркнул он.Автор закона о разрешенном превышении скоростного режима на 20 километров в час Вячеслав Лысаков в разговоре с URA.ru назвал возможным снижение допустимого порога превышения скорости при соблюдении ряда условий.По мнению депутата, для этого необходимо провести аудит дорог."После того, как государство в лице правительства сделает аудит дорог, уберет „кормушки“ (дорожные знаки, усложняющие соблюдение правил и вынуждающие водителя совершать нарушения. — Прим. ред.), повысит скоростной режим до цифр, которые соответствуют техническому состоянию категории дороги, можно будет говорить о возможном снижении (нештрафуемого порога превышения скорости) с 20 до 10 километров в час, как это в большинстве стран принято", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20201120/prevyshenie-1585590260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, андрей исаев, госдума рф, единая россия, общество