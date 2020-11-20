https://ria.ru/20201120/skidki-1585571157.html
РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
Холдинг РЖД предоставил медицинским работникам, ведущим борьбу с коронавирусом, скидку 50% на билет в купе, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:31
2020-11-20T17:31
2020-11-20T17:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
федеральная пассажирская компания
ржд
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Холдинг РЖД предоставил медицинским работникам, ведущим борьбу с коронавирусом, скидку 50% на билет в купе, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании)."Холдинг РЖД совместно с Министерством здравоохранения РФ запустил беспрецедентную акцию по поддержке медицинских работников, ведущих борьбу с COVID-19. Акция позволяет врачам, а также среднему и младшему медицинскому персоналу, которые оказывают медицинскую помощь населению в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, совершать поездки в купе поездов формирования АО "ФПК" до места назначения и обратно со скидкой 50%, - сообщили в ФПК.В компании отметили, что подробности получения скидки можно узнать в отделе кадров медицинского учреждения, а также в региональных органах управления здравоохранением.Совершить поездку за половину стоимости билета можно до 1 апреля 2021 года."Холдинг "РЖД" выражает благодарность и признательность за профессионализм и благородный труд всем работникам сферы здравоохранения и желает приятных путешествий", - отметили в компании.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201119/profilaktika-1585435651.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная пассажирская компания, ржд, общество