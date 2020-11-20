https://ria.ru/20201120/shtrafy-1585604000.html

Лжесвидетелям по делу Ефремова грозят небольшие штрафы

Лжесвидетелям по делу Ефремова грозят небольшие штрафы

Трем лжесвидетелем по делу актера Михаила Ефремова грозят небольшие штрафы или исправительные работы, следует из данных статистики, собранных Судебным... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T19:59

2020-11-20T19:59

2020-11-20T19:59

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

ирина волк

михаил ефремов

москва

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Трем лжесвидетелем по делу актера Михаила Ефремова грозят небольшие штрафы или исправительные работы, следует из данных статистики, собранных Судебным департаментом при Верховном суде РФ.Сама статья предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты за шесть месяцев, исправительные или обязательные работы, арест. Однако последняя мера наказания в России практически не применяется.Согласно статистике за первую половину 2020 года, за дачу заведомо ложных показаний осуждено 207 человек, четверо оправданы. Дела в отношении 62 человек прекращены, в том числе в отношении 44 подсудимых с назначением штрафа как меры уголовно-правового характера (при которой человек не получает судимость).Штрафы как наказание были назначены 115 осужденным. Подавляющая часть штрафов находится в пределах от 5 до 25 тысяч рублей, более 80 тысяч назначено лишь одному осужденному за полгода. Всего лжесвидетели за первое полугодие пополнили бюджет РФ штрафами более чем на 2,5 миллиона рублей.Следует отметить, что всего за преступления против правосудия, в том числе неуважение к суду, угрозы, разглашение данных следствия, побег из-под стражи и другие, за полгода было осуждено чуть более пяти тысяч человек, половина получила наказание в виде лишения свободы, но на небольшие сроки.Как ранее сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, московский главк возбудил три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний. В ходе процесса защита Ефремова пригласила в суд двух мужчин, которые якобы видели, что за рулем внедорожника актера сидел кто-то другой, а сам Ефремов "стоял рядом с машиной". Еще один свидетель защиты утверждал, что до ДТП он якобы видел на заднем сиденье Jeep незнакомого ему мужчину, а за рулем - никого не видел. Их показания были признаны судом недостоверными.В ходе заседания слепой на один глаз свидетель Александр Кобец и его друг Андрей Гаев, которые якобы были на месте ДТП, указывали, что актер выходил со стороны пассажирского сиденья, но суд не принял во внимание их показания. При этом Кобец признавал, что в момент аварии был нетрезв. По его словам, они с другом выпили до этого на двоих 1,5 литра крепкого пива "Балтика 9".Кроме того, свидетель защиты Теван Бадасян в суде рассказал, что в день ЧП он ходил за сигаретами в Плотников переулок, где торговали "контрабандой". По его словам, в переулке он был в начале десятого вечера, перед собой он увидел мужчину - "человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще, это был высокий человек в бейсболке".Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита планирует обжаловать приговор в кассации, актер уже этапирован в колонию в Белгородской области. Защитники, представляющие интересы как Ефремова, так и потерпевших, лишились адвокатского статуса.

https://ria.ru/20201120/lzhesvideteli-1585589014.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/dobrovinskiy-1585126156.html

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, ирина волк, михаил ефремов, москва, белгородская область, происшествия