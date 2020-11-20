https://ria.ru/20201120/shtrafy-1585556620.html

Автор идеи о штрафах за превышение на 1 км/ч прокомментировал инициативу

Автор идеи о штрафах за превышение на 1 км/ч прокомментировал инициативу

Автор инициативы по штрафам за превышение скорости на 1 километр в час депутат ГД Александр Васильев заявил РИА Новости, что это лишь его личное мнение,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:46

2020-11-20T16:46

2020-11-20T16:46

андрей исаев

госдума рф

общество

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Автор инициативы по штрафам за превышение скорости на 1 километр в час депутат ГД Александр Васильев заявил РИА Новости, что это лишь его личное мнение, выносить эту идею на обсуждение комитета ГД или заседание фракции ЕР он не планирует, как и вносить соответствующий законопроект.Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев заявил агентству "Москва", что необходимо штрафовать водителей за превышение скорости на 1 километр в час. Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил РИА Новости, что эта идея — личная инициатива депутата, такой законопроект, если он будет внесен в Госдуму, фракция не поддержит.Вместе с тем, Васильев настаивает, что человек, который превышает скорость на 1 километр в час является нарушителем. "Мы в СМИ всегда говорим, что человек, не оплативший штрафы на миллион рублей, является злостным нарушителем. Но мы совершенно забываем о том, что есть правила дорожного движения, и если человек нарушает каждый день на один километр в час, он тоже является злостным нарушителем. Это вопрос отношения к законам и подзаконным актам, в том числе к правилам дорожного движения", - заметил Васильев.Он добавил, что так как проект нового КоАП пока находится в правительстве РФ и до сих пор не поступил в Госдуму, то "обсуждать какое-то изменение дельты рано".

https://ria.ru/20201120/shtraf-1585516959.html

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андрей исаев, госдума рф, общество