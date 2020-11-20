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https://ria.ru/20201120/shtrafy-1585556620.html
Автор идеи о штрафах за превышение на 1 км/ч прокомментировал инициативу
Автор идеи о штрафах за превышение на 1 км/ч прокомментировал инициативу
Автор инициативы по штрафам за превышение скорости на 1 километр в час депутат ГД Александр Васильев заявил РИА Новости, что это лишь его личное мнение,... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:46
2020-11-20T16:46
андрей исаев
госдума рф
общество
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Автор инициативы по штрафам за превышение скорости на 1 километр в час депутат ГД Александр Васильев заявил РИА Новости, что это лишь его личное мнение, выносить эту идею на обсуждение комитета ГД или заседание фракции ЕР он не планирует, как и вносить соответствующий законопроект.Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев заявил агентству "Москва", что необходимо штрафовать водителей за превышение скорости на 1 километр в час. Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил РИА Новости, что эта идея — личная инициатива депутата, такой законопроект, если он будет внесен в Госдуму, фракция не поддержит.Вместе с тем, Васильев настаивает, что человек, который превышает скорость на 1 километр в час является нарушителем. "Мы в СМИ всегда говорим, что человек, не оплативший штрафы на миллион рублей, является злостным нарушителем. Но мы совершенно забываем о том, что есть правила дорожного движения, и если человек нарушает каждый день на один километр в час, он тоже является злостным нарушителем. Это вопрос отношения к законам и подзаконным актам, в том числе к правилам дорожного движения", - заметил Васильев.Он добавил, что так как проект нового КоАП пока находится в правительстве РФ и до сих пор не поступил в Госдуму, то "обсуждать какое-то изменение дельты рано".
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андрей исаев, госдума рф, общество

Автор идеи о штрафах за превышение на 1 км/ч прокомментировал инициативу

16:46 20.11.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАвтомобили движутся на Третьем транспортном кольце в Москве
Автомобили движутся на Третьем транспортном кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Автор инициативы по штрафам за превышение скорости на 1 километр в час депутат ГД Александр Васильев заявил РИА Новости, что это лишь его личное мнение, выносить эту идею на обсуждение комитета ГД или заседание фракции ЕР он не планирует, как и вносить соответствующий законопроект.
Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев заявил агентству "Москва", что необходимо штрафовать водителей за превышение скорости на 1 километр в час. Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил РИА Новости, что эта идея — личная инициатива депутата, такой законопроект, если он будет внесен в Госдуму, фракция не поддержит.
"Я не планирую, потому что это настолько сложная и комплексная тема, которая требует реальной оценки ситуации", - сообщил Васильев, отвечая на вопросы о дальнейшем продвижении его инициативы. В частности, по его словам, требует оценки количество камер видеонаблюдения на дорогах, количество сотрудников Госавтоинспекции в городах, а также поведение участников дорожного движения.
Вместе с тем, Васильев настаивает, что человек, который превышает скорость на 1 километр в час является нарушителем. "Мы в СМИ всегда говорим, что человек, не оплативший штрафы на миллион рублей, является злостным нарушителем. Но мы совершенно забываем о том, что есть правила дорожного движения, и если человек нарушает каждый день на один километр в час, он тоже является злостным нарушителем. Это вопрос отношения к законам и подзаконным актам, в том числе к правилам дорожного движения", - заметил Васильев.
Он добавил, что так как проект нового КоАП пока находится в правительстве РФ и до сих пор не поступил в Госдуму, то "обсуждать какое-то изменение дельты рано".
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД на трассе Р-217 Кавказ - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
14:14
Эксперты отвергли идею о штрафах за превышение скорости на 1 км/ч
 
Андрей ИсаевГосдума РФОбщество
 
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