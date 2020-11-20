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https://ria.ru/20201120/shtraf-1585516959.html
Эксперты отвергли идею о штрафах за превышение скорости на 1 км/ч
Эксперты отвергли идею о штрафах за превышение скорости на 1 км/ч
Введение в РФ штрафов за превышение скорости на 1 км/ч не решит проблему с нарушениями на дорогах, приборы из-за погрешности не смогут фиксировать такое... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:14
2020-11-20T14:20
андрей исаев
единая россия
александр васильев (депутат)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Введение в РФ штрафов за превышение скорости на 1 км/ч не решит проблему с нарушениями на дорогах, приборы из-за погрешности не смогут фиксировать такое незначительное превышение скорости, и принятие этой инициативы приведет только к скандалам и, возможно, к увеличению числа ДТП, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев заявил агентству "Москва", что необходимо штрафовать водителей за превышение скорости на 1 километр в час. Первый зампред фракции "Единая Россия" в ГД Андрей Исаев, в свою очередь, сказал РИА Новости, что это личная инициатива Васильева, и фракция ЕР не поддержит такой законопроект, если он будет внесен."Погрешность любого средства измерения, тем более, такого, как спидометр, довольно велика. Водитель будет ездить все время в испуге: "А что на спидометре – 60 или завалило за 61?". Весь контроль водителя будет не за дорогой, а за спидометром. Все равно рано или поздно где-то нога дрогнула, нажал чуть-чуть на газ – вот и 61. Понятно, что это прямой путь к повышению ДТП", - считает глава коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.Он также выразил уверенность в том, что эта норма, скорее всего, не будет принята. По его оценке, большинство депутатов и представителей ГАИ не считают нужным убирать порог в 20 нештрафуемых километров.В свою очередь, зампредседателя Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев заявил, что закрепление этого предложения не поможет решить проблему с превышением скорости на дорогах."Во-первых, это не поможет. А, во-вторых, погрешность прибора - больше, чем один километр. Постоянно будут скандалы, люди будут не соглашаться. У нас нет абсолютно точных приборов, поэтому этого делать нельзя", - сказал эксперт.Матвеев подчеркнул, что нештрафуемый порог в 20 километров - это "тоже много". По его словам, можно оставить возможность превышения скорости до 10 километров.
https://ria.ru/20201120/shtraf-1585506959.html
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андрей исаев, единая россия, александр васильев (депутат), госдума рф, общество

Эксперты отвергли идею о штрафах за превышение скорости на 1 км/ч

14:14 20.11.2020 (обновлено: 14:20 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД на трассе Р-217 "Кавказ"
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД на трассе Р-217 Кавказ - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Введение в РФ штрафов за превышение скорости на 1 км/ч не решит проблему с нарушениями на дорогах, приборы из-за погрешности не смогут фиксировать такое незначительное превышение скорости, и принятие этой инициативы приведет только к скандалам и, возможно, к увеличению числа ДТП, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.
Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев заявил агентству "Москва", что необходимо штрафовать водителей за превышение скорости на 1 километр в час. Первый зампред фракции "Единая Россия" в ГД Андрей Исаев, в свою очередь, сказал РИА Новости, что это личная инициатива Васильева, и фракция ЕР не поддержит такой законопроект, если он будет внесен.
Автомобильное движение на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
13:27
ЕР не поддержит идею штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч
"Погрешность любого средства измерения, тем более, такого, как спидометр, довольно велика. Водитель будет ездить все время в испуге: "А что на спидометре – 60 или завалило за 61?". Весь контроль водителя будет не за дорогой, а за спидометром. Все равно рано или поздно где-то нога дрогнула, нажал чуть-чуть на газ – вот и 61. Понятно, что это прямой путь к повышению ДТП", - считает глава коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Он также выразил уверенность в том, что эта норма, скорее всего, не будет принята. По его оценке, большинство депутатов и представителей ГАИ не считают нужным убирать порог в 20 нештрафуемых километров.
В свою очередь, зампредседателя Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев заявил, что закрепление этого предложения не поможет решить проблему с превышением скорости на дорогах.
"Во-первых, это не поможет. А, во-вторых, погрешность прибора - больше, чем один километр. Постоянно будут скандалы, люди будут не соглашаться. У нас нет абсолютно точных приборов, поэтому этого делать нельзя", - сказал эксперт.
Матвеев подчеркнул, что нештрафуемый порог в 20 километров - это "тоже много". По его словам, можно оставить возможность превышения скорости до 10 километров.
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
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В МВД выступили против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
 
Андрей ИсаевЕдиная РоссияАлександр Васильев (депутат)Госдума РФОбщество
 
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