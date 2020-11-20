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ЕР не поддержит идею штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч

ЕР не поддержит идею штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч

Идея депутата Госдумы Александра Васильева о штрафах за превышение скорость на 1 километр в час - его личная инициатива, фракция ЕР не поддержит такой... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:27

2020-11-20T13:27

2020-11-20T13:27

андрей исаев

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Идея депутата Госдумы Александра Васильева о штрафах за превышение скорость на 1 километр в час - его личная инициатива, фракция ЕР не поддержит такой законопроект, если он будет внесен, заявил РИА Новости первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев заявил агентству "Москва", что необходимо штрафовать водителей за превышение скорости на 1 километр в час.

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андрей исаев, госдума рф, единая россия, политика