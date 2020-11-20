https://ria.ru/20201120/shestun-1585523437.html

Прокуратура просит приговорить Шестуна к двадцати годам колонии

Прокуратура просит приговорить Шестуна к двадцати годам колонии

Прокурор в ходе прений сторон в Подольском городском суде попросил приговорить экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна к 20 годам... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:34

2020-11-20T14:34

2020-11-20T17:33

генеральная прокуратура рф

серпуховский район

александр шестун

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Прокурор в ходе прений сторон в Подольском городском суде попросил приговорить экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна к 20 годам колонии строгого режима и оштрафовать его на 50 миллионов рублей, сообщила РИА Новости супруга бывшего чиновника Юлия Шестун.Шестуну вменяется получение особо крупной взятки, такого же размера мошенничество и легализация денег, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности. Экс-чиновник вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.По версии следствия, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке.По искам Генпрокуратуры у Шестуна и соответчиков судами изъяты объекты недвижимости, машины, речной транспорт и многое другое на сумму порядка 11 миллиардов рублей. По мнению ГП России, все эти активы Шестун вывел из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства, что привело к его существенному обогащению.Шестун находится под стражей с середины июня 2018 года. В СИЗО мужчина несколько раз объявлял голодовки, из-за чего его вес в какой-то момент приблизился к 58 килограммам при росте в 192 сантиметра. В конце декабря прошлого года врачам пришлось принудительно его кормить.

https://ria.ru/20200810/1575600904.html

серпуховский район

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, серпуховский район, александр шестун, московская область (подмосковье), происшествия