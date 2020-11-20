Прокуратура просит приговорить Шестуна к двадцати годам колонии
14:34 20.11.2020 (обновлено: 17:33 20.11.2020)
© АГН "Москва" / Антон Кардашов Глава Серпуховского муниципального района Московской области Александр Шестун в Басманном суде Москвы. 20 июня 2018
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Прокурор в ходе прений сторон в Подольском городском суде попросил приговорить экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна к 20 годам колонии строгого режима и оштрафовать его на 50 миллионов рублей, сообщила РИА Новости супруга бывшего чиновника Юлия Шестун.
"Сегодня в ходе прений сторон прокурор попросил приговорить его к двадцати годам колонии строгого режима со штрафом в размере 50 миллионов рублей", — рассказала собеседница агентства.
Шестуну вменяется получение особо крупной взятки, такого же размера мошенничество и легализация денег, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности. Экс-чиновник вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.
По версии следствия, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке.
10 августа, 17:38Суд взыскал с Шестуна имущество на миллиард рублей
По искам Генпрокуратуры у Шестуна и соответчиков судами изъяты объекты недвижимости, машины, речной транспорт и многое другое на сумму порядка 11 миллиардов рублей. По мнению ГП России, все эти активы Шестун вывел из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства, что привело к его существенному обогащению.
Шестун находится под стражей с середины июня 2018 года. В СИЗО мужчина несколько раз объявлял голодовки, из-за чего его вес в какой-то момент приблизился к 58 килограммам при росте в 192 сантиметра. В конце декабря прошлого года врачам пришлось принудительно его кормить.