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https://ria.ru/20201120/sergey-zhorin-1585494826.html
Жорин считает, что на Шаляпина можно подать в суд за слова о "швали"
Жорин считает, что на Шаляпина можно подать в суд за слова о "швали"
Адвокат Сергей Жорин раскритиковал слова Прохора Шаляпина о "швали" на эстраде. В комментарии изданию ФАН он отметил, что за такие слова можно подать в суд,... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:41
2020-11-20T12:55
шоубиз
прохор шаляпин
знаменитости
звезды
сергей жорин
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин раскритиковал слова Прохора Шаляпина о "швали" на эстраде. В комментарии изданию ФАН он отметил, что за такие слова можно подать в суд, "предварительно уточнив, кого именно он имел в виду".При этом Жорин отметил, что агрессия Шаляпину не свойственна. "А здесь он достаточно резко отреагировал, из чего я делаю вывод, что, скорее всего, Проша прихворнул", — говорит адвокат.Юрист отмечает (видимо, с иронией), что Прохор "потерял нюх в прямом и переносном смысле". А это, по его словам, один из симптомов коронавируса.Поэтому, считает Жорин, обижаться на него не стоит. "Придет в себя, выздоровеет — извинится", – говорит адвокат.Ранее Прохор Шаляпин резко высказался об артистах, которые не сходят с экранов" и при этом жалуются на материальные трудности.Он призвал их дать дорогу молодым, а также заявил, что "у нас на сцене поет одна шваль".
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прохор шаляпин, знаменитости, звезды, сергей жорин

Жорин считает, что на Шаляпина можно подать в суд за слова о "швали"

12:41 20.11.2020 (обновлено: 12:55 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Прохор Шаляпин
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин раскритиковал слова Прохора Шаляпина о "швали" на эстраде. В комментарии изданию ФАН он отметил, что за такие слова можно подать в суд, "предварительно уточнив, кого именно он имел в виду".
При этом Жорин отметил, что агрессия Шаляпину не свойственна. "А здесь он достаточно резко отреагировал, из чего я делаю вывод, что, скорее всего, Проша прихворнул", — говорит адвокат.
Юрист отмечает (видимо, с иронией), что Прохор "потерял нюх в прямом и переносном смысле". А это, по его словам, один из симптомов коронавируса.
Поэтому, считает Жорин, обижаться на него не стоит. "Придет в себя, выздоровеет — извинится", – говорит адвокат.
Ранее Прохор Шаляпин резко высказался об артистах, которые не сходят с экранов" и при этом жалуются на материальные трудности.
Он призвал их дать дорогу молодым, а также заявил, что "у нас на сцене поет одна шваль".
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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ШоубизПрохор ШаляпинЗнаменитостизвездыСергей Жорин
 
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