Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/selfi-1585517591.html
В Тамбовской области школьницы сломали памятник ради селфи
В Тамбовской области школьницы сломали памятник ради селфи
Две школьницы в тамбовском Мичуринске отломали трость у памятника биологу Ивану Мичурину и сделали с ней селфи, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:17
2020-11-20T14:59
россия
мичуринск
тамбов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585529814_0:0:1170:658_1400x0_80_0_0_46a082064849eeb855e9782e5448073d.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Две школьницы в тамбовском Мичуринске отломали трость у памятника биологу Ивану Мичурину и сделали с ней селфи, сообщается на сайте "МВД Медиа".Отмечается, что правоохранителям поступило заявление, что на привокзальной площади станции "Мичуринск-Уральский" у памятника русскому биологу Ивану Мичурину отломлена трость.Против девушек заведено уголовное дело о вандализме, максимальное наказание за данное преступление – до трёх лет лишения свободы. Отмечается, что подозреваемым избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
https://ria.ru/20200313/1568533762.html
россия
мичуринск
тамбов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585529814_108:0:985:658_1400x0_80_0_0_10958aafa4647fdce6de0edc81a63418.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мичуринск, тамбов, происшествия

В Тамбовской области школьницы сломали памятник ради селфи

14:17 20.11.2020 (обновлено: 14:59 20.11.2020)
 
© Фото : Пресс-служба УТ МВД России по ЦФОВ Мичуринске две школьницы отломали трость у памятника биологу Ивану Мичурину, чтобы сделать с ней селфи
В Мичуринске две школьницы отломали трость у памятника биологу Ивану Мичурину, чтобы сделать с ней селфи - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Две школьницы в тамбовском Мичуринске отломали трость у памятника биологу Ивану Мичурину и сделали с ней селфи, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Отмечается, что правоохранителям поступило заявление, что на привокзальной площади станции "Мичуринск-Уральский" у памятника русскому биологу Ивану Мичурину отломлена трость.

"В ходе проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили двух несовершеннолетних школьниц, причастных к повреждению монумента. Подростки признались, что, случайно оказавшись на привокзальной площади, из хулиганских побуждений оторвали металлическую трость, с которой впоследствии в городском парке культуры и отдыха сделали селфи, после чего выбросили её за ненадобностью", - говорится в сообщении.

Против девушек заведено уголовное дело о вандализме, максимальное наказание за данное преступление – до трёх лет лишения свободы. Отмечается, что подозреваемым избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Поврежденный мемориал гвардейскому миномету Катюша, расположенный на аллее Героев в Электростали - РИА Новости, 1920, 13.03.2020
13 марта, 11:10
Вандалы повредили памятник "Катюше" в Подмосковье
 
РоссияМичуринскТамбовПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:33Вильфанд рассказал, сколько снега выпадет в Подмосковье
18:31Белорусская оппозиция опровергла сообщение о создании новой структуры
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
17:27В Армении задержали 85 участников акций протеста
17:27Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
Лента новостейМолния