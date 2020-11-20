В Тамбовской области школьницы сломали памятник ради селфи
14:17 20.11.2020 (обновлено: 14:59 20.11.2020)
© Фото : Пресс-служба УТ МВД России по ЦФОВ Мичуринске две школьницы отломали трость у памятника биологу Ивану Мичурину, чтобы сделать с ней селфи
© Фото : Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Две школьницы в тамбовском Мичуринске отломали трость у памятника биологу Ивану Мичурину и сделали с ней селфи, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Отмечается, что правоохранителям поступило заявление, что на привокзальной площади станции "Мичуринск-Уральский" у памятника русскому биологу Ивану Мичурину отломлена трость.
"В ходе проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили двух несовершеннолетних школьниц, причастных к повреждению монумента. Подростки признались, что, случайно оказавшись на привокзальной площади, из хулиганских побуждений оторвали металлическую трость, с которой впоследствии в городском парке культуры и отдыха сделали селфи, после чего выбросили её за ненадобностью", - говорится в сообщении.
Против девушек заведено уголовное дело о вандализме, максимальное наказание за данное преступление – до трёх лет лишения свободы. Отмечается, что подозреваемым избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
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