https://ria.ru/20201120/selfi-1585517591.html

В Тамбовской области школьницы сломали памятник ради селфи

В Тамбовской области школьницы сломали памятник ради селфи

Две школьницы в тамбовском Мичуринске отломали трость у памятника биологу Ивану Мичурину и сделали с ней селфи, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:17

2020-11-20T14:17

2020-11-20T14:59

россия

мичуринск

тамбов

происшествия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Две школьницы в тамбовском Мичуринске отломали трость у памятника биологу Ивану Мичурину и сделали с ней селфи, сообщается на сайте "МВД Медиа".Отмечается, что правоохранителям поступило заявление, что на привокзальной площади станции "Мичуринск-Уральский" у памятника русскому биологу Ивану Мичурину отломлена трость.Против девушек заведено уголовное дело о вандализме, максимальное наказание за данное преступление – до трёх лет лишения свободы. Отмечается, что подозреваемым избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

https://ria.ru/20200313/1568533762.html

россия

мичуринск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мичуринск, тамбов, происшествия