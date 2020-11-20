https://ria.ru/20201120/scream-1585423699.html

Фанаты раскритиковали название пятой части "Крика"

Фанаты раскритиковали название пятой части "Крика"

Фанатов "Крика" разочаровало название пятой части франшизы, которая, как сообщил в своем инстаграме сценарист первого фильма Кевин Уильямсон, будет просто... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T05:58

2020-11-20T05:58

2020-11-20T05:58

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Фанатов "Крика" разочаровало название пятой части франшизы, которая, как сообщил в своем инстаграме сценарист первого фильма Кевин Уильямсон, будет просто "Криком". В начале недели завершились съемки проекта, и Уильямсон, который на этот раз выступает в качестве исполнительного продюсера, поделился в Сети названием. Поклонники встретили его негативными комментариями. "Хорошо бы был закон, согласно которому у ремейков и перезапусков должны обязательно быть отличительные признаки в наименовании", — написал один."А почему бы нам просто не сделать его "Криком 5?" — предложил другой.Журналистка Кристи Пушко высказалась очень категорично: "Мне как репортеру, который пишет про индустрию развлечений, не нравится это название. Мне как фанату франшизы оно тоже не нравится. И я против него как человек, который любит точность и ясность".Премьера ленты запланирована на 14 января 2022 года.

https://ria.ru/20200911/krik-1577085107.html

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