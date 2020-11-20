https://ria.ru/20201120/sanktsii-1585525114.html

МИД прокомментировал санкции США против российских компаний из-за КНДР

МИД прокомментировал санкции США против российских компаний из-за КНДР

Россия сожалеет в связи с введением США вторичных санкций по КНДР против двух российских компаний, Вашингтон не предоставил Москве доказательств якобы... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:39

2020-11-20T14:39

2020-11-20T14:48

министерство финансов сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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сша

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия сожалеет в связи с введением США вторичных санкций по КНДР против двух российских компаний, Вашингтон не предоставил Москве доказательств якобы использования российской стороной принудительного труда граждан Северной Кореи, заявили в МИД РФ.США внесли в список вторичных санкций по КНДР две расположенных в РФ компании, в том числе филиал "Генеральной торговой компании "Чхолсан" (ООО "Чхолсан") и ООО "Мокран" из Санкт-Петербурга. Кроме того, к уже находившимся под санкциями двум северокорейским юрлицам минфин США добавил их российские филиалы ООО "Зенко" и "Рынардо"."Вызывает сожаление очередное решение властей США ввести санкции против двух российских компаний, якобы занимающихся в нашей стране трудоустройством северокорейских рабочих. Как и ранее, доказательств, кроме своих обычных подозрений, американцы не приводят, требуют верить им на слово. Россию же вновь упрекают в "прегрешениях", теперь уже и в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.По ее словам, Россия решительно отвергает эти обвинения США, осуждает практику экстерриториального применения Соединенными Штатами собственных правовых норм, идущих к тому же вразрез с общепринятыми положениями международного права. Она добавила, что тем более что есть обоснованные озабоченности в связи с соблюдением требований, согласованных в СБ решений со стороны самого Вашингтона."Мокран" и "Чхолсан" попали в список санкций "за участие, помощь или ответственность за использование принудительного труда из Северной Кореи, в том числе и с экспортом средств, которые идут в прибыль Трудовой партии Кореи", говорится в релизе Минфина."ООО "Мокран" - это строительная компания в России, которая запрашивала и получала разрешения для северокорейских работников, с тем чтобы они въезжали в Россию и работали в этой стране", - заявил Минфин.Санкции введены в соответствии с американскими исполнительными указами и "в духе северокорейских санкций", введенных ранее конгрессом, отметило министерство.

https://ria.ru/20201111/ssha-1584033974.html

https://ria.ru/20201119/navalnyy-1585270152.html

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министерство финансов сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кндр (северная корея), сша, в мире