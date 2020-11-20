Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/sanktsii-1585525114.html
МИД прокомментировал санкции США против российских компаний из-за КНДР
МИД прокомментировал санкции США против российских компаний из-за КНДР
Россия сожалеет в связи с введением США вторичных санкций по КНДР против двух российских компаний, Вашингтон не предоставил Москве доказательств якобы... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:39
2020-11-20T14:48
министерство финансов сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
кндр (северная корея)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_0:109:3060:1830_1400x0_80_0_0_a7062a9dd46f3b4361396d1d06b0bb07.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия сожалеет в связи с введением США вторичных санкций по КНДР против двух российских компаний, Вашингтон не предоставил Москве доказательств якобы использования российской стороной принудительного труда граждан Северной Кореи, заявили в МИД РФ.США внесли в список вторичных санкций по КНДР две расположенных в РФ компании, в том числе филиал "Генеральной торговой компании "Чхолсан" (ООО "Чхолсан") и ООО "Мокран" из Санкт-Петербурга. Кроме того, к уже находившимся под санкциями двум северокорейским юрлицам минфин США добавил их российские филиалы ООО "Зенко" и "Рынардо"."Вызывает сожаление очередное решение властей США ввести санкции против двух российских компаний, якобы занимающихся в нашей стране трудоустройством северокорейских рабочих. Как и ранее, доказательств, кроме своих обычных подозрений, американцы не приводят, требуют верить им на слово. Россию же вновь упрекают в "прегрешениях", теперь уже и в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.По ее словам, Россия решительно отвергает эти обвинения США, осуждает практику экстерриториального применения Соединенными Штатами собственных правовых норм, идущих к тому же вразрез с общепринятыми положениями международного права. Она добавила, что тем более что есть обоснованные озабоченности в связи с соблюдением требований, согласованных в СБ решений со стороны самого Вашингтона."Мокран" и "Чхолсан" попали в список санкций "за участие, помощь или ответственность за использование принудительного труда из Северной Кореи, в том числе и с экспортом средств, которые идут в прибыль Трудовой партии Кореи", говорится в релизе Минфина."ООО "Мокран" - это строительная компания в России, которая запрашивала и получала разрешения для северокорейских работников, с тем чтобы они въезжали в Россию и работали в этой стране", - заявил Минфин.Санкции введены в соответствии с американскими исполнительными указами и "в духе северокорейских санкций", введенных ранее конгрессом, отметило министерство.
https://ria.ru/20201111/ssha-1584033974.html
https://ria.ru/20201119/navalnyy-1585270152.html
россия
кндр (северная корея)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_88:0:2819:2048_1400x0_80_0_0_7e52beaa9278dbb8cb2dae81b776a750.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство финансов сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кндр (северная корея), сша, в мире

МИД прокомментировал санкции США против российских компаний из-за КНДР

14:39 20.11.2020 (обновлено: 14:48 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия сожалеет в связи с введением США вторичных санкций по КНДР против двух российских компаний, Вашингтон не предоставил Москве доказательств якобы использования российской стороной принудительного труда граждан Северной Кореи, заявили в МИД РФ.
США внесли в список вторичных санкций по КНДР две расположенных в РФ компании, в том числе филиал "Генеральной торговой компании "Чхолсан" (ООО "Чхолсан") и ООО "Мокран" из Санкт-Петербурга. Кроме того, к уже находившимся под санкциями двум северокорейским юрлицам минфин США добавил их российские филиалы ООО "Зенко" и "Рынардо".
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 08:11
СМИ: США хотят ввести дополнительные санкции из-за "Северного потока — 2"
"Вызывает сожаление очередное решение властей США ввести санкции против двух российских компаний, якобы занимающихся в нашей стране трудоустройством северокорейских рабочих. Как и ранее, доказательств, кроме своих обычных подозрений, американцы не приводят, требуют верить им на слово. Россию же вновь упрекают в "прегрешениях", теперь уже и в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По ее словам, Россия решительно отвергает эти обвинения США, осуждает практику экстерриториального применения Соединенными Штатами собственных правовых норм, идущих к тому же вразрез с общепринятыми положениями международного права. Она добавила, что тем более что есть обоснованные озабоченности в связи с соблюдением требований, согласованных в СБ решений со стороны самого Вашингтона.
"Мокран" и "Чхолсан" попали в список санкций "за участие, помощь или ответственность за использование принудительного труда из Северной Кореи, в том числе и с экспортом средств, которые идут в прибыль Трудовой партии Кореи", говорится в релизе Минфина.
"ООО "Мокран" - это строительная компания в России, которая запрашивала и получала разрешения для северокорейских работников, с тем чтобы они въезжали в Россию и работали в этой стране", - заявил Минфин.
Санкции введены в соответствии с американскими исполнительными указами и "в духе северокорейских санкций", введенных ранее конгрессом, отметило министерство.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 00:58
В конгрессе США приняли резолюцию о санкциях против РФ из-за Навального
 
Министерство финансов СШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КНДР (Северная Корея)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:33Вильфанд рассказал, сколько снега выпадет в Подмосковье
18:31Белорусская оппозиция опровергла сообщение о создании новой структуры
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
17:27В Армении задержали 85 участников акций протеста
17:27Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
Лента новостейМолния