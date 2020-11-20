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Боррель назвал страны, присоединившиеся к санкциям против Белоруссии
Боррель назвал страны, присоединившиеся к санкциям против Белоруссии
Европейский союз приветствует присоединение семи государств, в том числе Украины, к санкциям против белорусских официальных лиц, заявил верховный представитель... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:00
2020-11-20T14:00
жозеп боррель
александр лукашенко
евросоюз
черногория
албания
исландия
лихтенштейн
белоруссия
норвегия
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БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Европейский союз приветствует присоединение семи государств, в том числе Украины, к санкциям против белорусских официальных лиц, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.По его данным, к санкционному режиму присоединились страны-кандидаты в ЕС Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина."Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета ЕС. Европейский союз принимает это обязательство к сведению и приветствует его", - говорится в заявлении Борреля.Европейский союз 2 октября ввел индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии. Позже ЕС опубликовал второй санкционный список по Белоруссии, в который уже был включён действующий президент Александр Лукашенко.Фигурантам санкционного списка запрещено посещать страны Евросоюза. Также санкции предусматривают замораживание активов в Евросоюзе и запрет на предоставление средств.В четверг главы МИД Евросоюза договорились о работе над новым, уже третьим по счету санкционным списком по Белоруссии, в который должны войти не только физические лица, но и организации.
https://ria.ru/20201107/sanktsii-1583523087.html
https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585309185.html
черногория
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жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, черногория, албания, исландия, лихтенштейн, белоруссия, норвегия, украина, в мире

Боррель назвал страны, присоединившиеся к санкциям против Белоруссии

14:00 20.11.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции "Дзяды" ("Деды", "Предки") в Минске
Участники несанкционированной акции Дзяды (Деды, Предки) в Минске - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Европейский союз приветствует присоединение семи государств, в том числе Украины, к санкциям против белорусских официальных лиц, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его данным, к санкционному режиму присоединились страны-кандидаты в ЕС Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина.
"Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета ЕС. Европейский союз принимает это обязательство к сведению и приветствует его", - говорится в заявлении Борреля.
Европейский союз 2 октября ввел индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии. Позже ЕС опубликовал второй санкционный список по Белоруссии, в который уже был включён действующий президент Александр Лукашенко.
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Фигурантам санкционного списка запрещено посещать страны Евросоюза. Также санкции предусматривают замораживание активов в Евросоюзе и запрет на предоставление средств.
В четверг главы МИД Евросоюза договорились о работе над новым, уже третьим по счету санкционным списком по Белоруссии, в который должны войти не только физические лица, но и организации.
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Жозеп БоррельАлександр ЛукашенкоЕвросоюзЧерногорияАлбанияИсландияЛихтенштейнБелоруссияНорвегияУкраинаВ мире
 
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