https://ria.ru/20201120/sammit-1585495822.html
В Кремле назвали главную для Путина тему на саммите G20
В Кремле назвали главную для Путина тему на саммите G20
Главной темой для Владимира Путина на саммите G20 станет борьба с COVID-19 и минимизация последствий пандемии для экономики, сообщил Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:34
2020-11-20T12:34
2020-11-20T13:35
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
большая двадцатка
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Главной темой для Владимира Путина на саммите G20 станет борьба с COVID-19 и минимизация последствий пандемии для экономики, сообщил Дмитрий Песков."В этом году для всех есть одна близкая и важная тема, все в этом сходятся, это тема, наверное, борьбы с распространением коронавирусной инфекции и также минимизации последствий пандемии для социально-экономической сферы во всем мире", — сказал пресс-секретарь президента. Как уточнил представитель Кремля, организаторы еще определяют четкий план выступлений. Но известно, что брифинг для прессы по итогам Путин не планирует проводить, как и двусторонних встреч.Саммит "Большой двадцатки" пройдет 21-22 ноября в Саудовской Аравии. Он состоится в онлайн-формате. Мировые лидеры обсудят распространение коронавирусной инфекции, энергетику, климат и борьбу с коррупцией.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, большая двадцатка, дмитрий песков, владимир путин, в мире
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
Главной темой для Владимира Путина
на саммите G20
станет борьба с COVID-19 и минимизация последствий пандемии для экономики, сообщил Дмитрий Песков
.
"В этом году для всех есть одна близкая и важная тема, все в этом сходятся, это тема, наверное, борьбы с распространением коронавирусной инфекции и также минимизации последствий пандемии для социально-экономической сферы во всем мире", — сказал пресс-секретарь президента.
Как уточнил представитель Кремля, организаторы еще определяют четкий план выступлений. Но известно, что брифинг для прессы по итогам Путин не планирует проводить, как и двусторонних встреч.
Саммит "Большой двадцатки" пройдет 21-22 ноября в Саудовской Аравии. Он состоится в онлайн-формате. Мировые лидеры обсудят распространение коронавирусной инфекции, энергетику, климат и борьбу с коррупцией.