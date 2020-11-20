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В Кремле назвали главную для Путина тему на саммите G20
В Кремле назвали главную для Путина тему на саммите G20
Главной темой для Владимира Путина на саммите G20 станет борьба с COVID-19 и минимизация последствий пандемии для экономики, сообщил Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:34
2020-11-20T13:35
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
большая двадцатка
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Главной темой для Владимира Путина на саммите G20 станет борьба с COVID-19 и минимизация последствий пандемии для экономики, сообщил Дмитрий Песков."В этом году для всех есть одна близкая и важная тема, все в этом сходятся, это тема, наверное, борьбы с распространением коронавирусной инфекции и также минимизации последствий пандемии для социально-экономической сферы во всем мире", — сказал пресс-секретарь президента. Как уточнил представитель Кремля, организаторы еще определяют четкий план выступлений. Но известно, что брифинг для прессы по итогам Путин не планирует проводить, как и двусторонних встреч.Саммит "Большой двадцатки" пройдет 21-22 ноября в Саудовской Аравии. Он состоится в онлайн-формате. Мировые лидеры обсудят распространение коронавирусной инфекции, энергетику, климат и борьбу с коррупцией.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, большая двадцатка, дмитрий песков, владимир путин, в мире

В Кремле назвали главную для Путина тему на саммите G20

12:34 20.11.2020 (обновлено: 13:35 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 ноя РИА Новости. Главной темой для Владимира Путина на саммите G20 станет борьба с COVID-19 и минимизация последствий пандемии для экономики, сообщил Дмитрий Песков.
"В этом году для всех есть одна близкая и важная тема, все в этом сходятся, это тема, наверное, борьбы с распространением коронавирусной инфекции и также минимизации последствий пандемии для социально-экономической сферы во всем мире", — сказал пресс-секретарь президента.
Как уточнил представитель Кремля, организаторы еще определяют четкий план выступлений. Но известно, что брифинг для прессы по итогам Путин не планирует проводить, как и двусторонних встреч.
Саммит "Большой двадцатки" пройдет 21-22 ноября в Саудовской Аравии. Он состоится в онлайн-формате. Мировые лидеры обсудят распространение коронавирусной инфекции, энергетику, климат и борьбу с коррупцией.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
12:09
В Кремле раскрыли повестку предстоящего саммита G20
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоБольшая двадцаткаДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
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