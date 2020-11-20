https://ria.ru/20201120/rossiya-1585566316.html

Путин призвал более энергично исправлять ситуацию с COVID-19 в мире

Путин призвал более энергично исправлять ситуацию с COVID-19 в мире

Россия готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными в этом странами, в том числе с членами АТЭС, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T17:16

2020-11-20T17:16

2020-11-20T17:44

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

атэс

владимир путин

саммит атэс

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными в этом странами, в том числе с членами АТЭС, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите организации."Отмеченные негативные моменты позволяют нам объективно оценивать реальное положение дел и, конечно, побуждают международное сообщество сплотиться и еще более энергично заняться совместной работой по выправлению сложившейся ситуации. Россия готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами, разумеется, и с партнерами по АТЭС", - сказал президент, говоря о последствиях пандемии коронавируса.Путин отметил, что весной Россия предлагала создать "зеленые коридоры", свободные от ограничений и санкций, в первую очередь, в отношении поставок продовольствия и медикаментов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, атэс, владимир путин, саммит атэс , в мире