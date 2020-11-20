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Путин призвал более энергично исправлять ситуацию с COVID-19 в мире
Путин призвал более энергично исправлять ситуацию с COVID-19 в мире
Россия готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными в этом странами, в том числе с членами АТЭС, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:16
2020-11-20T17:16
2020-11-20T17:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
атэс
владимир путин
саммит атэс
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными в этом странами, в том числе с членами АТЭС, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите организации."Отмеченные негативные моменты позволяют нам объективно оценивать реальное положение дел и, конечно, побуждают международное сообщество сплотиться и еще более энергично заняться совместной работой по выправлению сложившейся ситуации. Россия готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами, разумеется, и с партнерами по АТЭС", - сказал президент, говоря о последствиях пандемии коронавируса.Путин отметил, что весной Россия предлагала создать "зеленые коридоры", свободные от ограничений и санкций, в первую очередь, в отношении поставок продовольствия и медикаментов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, атэс, владимир путин, саммит атэс , в мире
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Россия готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными в этом странами, в том числе с членами АТЭС, заявил президент РФ Владимир Путин
в ходе выступления на саммите организации.
"Отмеченные негативные моменты позволяют нам объективно оценивать реальное положение дел и, конечно, побуждают международное сообщество сплотиться и еще более энергично заняться совместной работой по выправлению сложившейся ситуации. Россия готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами, разумеется, и с партнерами по АТЭС", - сказал президент, говоря о последствиях пандемии коронавируса.
"Отмеченные негативные моменты позволяют нам объективно оценивать реальное положение дел и, конечно, побуждают международное сообщество сплотиться и еще более энергично заняться совместной работой по выправлению сложившейся ситуации. Россия готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами, разумеется, и с партнерами по АТЭС", - сказал президент, говоря о последствиях пандемии коронавируса.
Путин отметил, что весной Россия предлагала создать "зеленые коридоры", свободные от ограничений и санкций, в первую очередь, в отношении поставок продовольствия и медикаментов.
"Конечно, главным образом речь идет о тех странах, которые в этом нуждаются. Считаем, что реализация этой инициативы способствовала бы облегчению гуманитарной ситуации в мире и развитию глобальной торговли",- добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.