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Путин призвал более энергично исправлять ситуацию с COVID-19 в мире
Путин призвал более энергично исправлять ситуацию с COVID-19 в мире
Россия готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными в этом странами, в том числе с членами АТЭС, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:16
2020-11-20T17:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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атэс
владимир путин
саммит атэс
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными в этом странами, в том числе с членами АТЭС, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите организации."Отмеченные негативные моменты позволяют нам объективно оценивать реальное положение дел и, конечно, побуждают международное сообщество сплотиться и еще более энергично заняться совместной работой по выправлению сложившейся ситуации. Россия готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами, разумеется, и с партнерами по АТЭС", - сказал президент, говоря о последствиях пандемии коронавируса.Путин отметил, что весной Россия предлагала создать "зеленые коридоры", свободные от ограничений и санкций, в первую очередь, в отношении поставок продовольствия и медикаментов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, атэс, владимир путин, саммит атэс , в мире

Путин призвал более энергично исправлять ситуацию с COVID-19 в мире

17:16 20.11.2020 (обновлено: 17:44 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции во встрече лидеров экономик форума АТЭС
Президент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции во встрече лидеров экономик форума АТЭС - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными в этом странами, в том числе с членами АТЭС, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите организации.
"Отмеченные негативные моменты позволяют нам объективно оценивать реальное положение дел и, конечно, побуждают международное сообщество сплотиться и еще более энергично заняться совместной работой по выправлению сложившейся ситуации. Россия готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами, разумеется, и с партнерами по АТЭС", - сказал президент, говоря о последствиях пандемии коронавируса.

"Отмеченные негативные моменты позволяют нам объективно оценивать реальное положение дел и, конечно, побуждают международное сообщество сплотиться и еще более энергично заняться совместной работой по выправлению сложившейся ситуации. Россия готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами, разумеется, и с партнерами по АТЭС", - сказал президент, говоря о последствиях пандемии коронавируса.

Путин отметил, что весной Россия предлагала создать "зеленые коридоры", свободные от ограничений и санкций, в первую очередь, в отношении поставок продовольствия и медикаментов.

"Конечно, главным образом речь идет о тех странах, которые в этом нуждаются. Считаем, что реализация этой инициативы способствовала бы облегчению гуманитарной ситуации в мире и развитию глобальной торговли",- добавил он.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАТЭСВладимир ПутинСаммит АТЭСВ мире
 
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