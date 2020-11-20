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Глава Роспечати прокомментировал упразднение ведомства
Глава Роспечати прокомментировал упразднение ведомства
Возглавлявший Роспечать Михаил Сеславинский, комментируя на своей странице в Facebook указ президента об упразднении агентства, отметил, что "миссия выполнена"... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T10:39
2020-11-20T10:43
федеральное агентство связи (россвязь)
владимир путин
федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)
михаил сеславинский
политика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Возглавлявший Роспечать Михаил Сеславинский, комментируя на своей странице в Facebook указ президента об упразднении агентства, отметил, что "миссия выполнена" и ему "есть чем гордиться".Ранее президент России Владимир Путин упразднил Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь), соответствующий указ опубликован на сайте президента.
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федеральное агентство связи (россвязь), владимир путин, федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), михаил сеславинский, политика

Глава Роспечати прокомментировал упразднение ведомства

10:39 20.11.2020 (обновлено: 10:43 20.11.2020)
 
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Церемония вручения национальной литературной премии Большая книга - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Возглавлявший Роспечать Михаил Сеславинский, комментируя на своей странице в Facebook указ президента об упразднении агентства, отметил, что "миссия выполнена" и ему "есть чем гордиться".
Ранее президент России Владимир Путин упразднил Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь), соответствующий указ опубликован на сайте президента.
"Указом Президента России в рамках реформы госаппарата функции Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям передаются Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Когда-нибудь можно будет написать увлекательный роман "Страстной бульвар, 5". Здесь прожита целая жизнь - интересная и эмоционально насыщенная. Надеюсь, что наше здание было гостеприимным домом для многих руководителей СМИ, общественных организаций, издательств и журналистов. Миссия выполнена, и за прожитые годы ни капельки не "мучительно горько". Есть чем гордиться и что вспомнить", - написал Сеславинский.
 
Федеральное агентство связи (Россвязь)Владимир ПутинФедеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)Михаил СеславинскийПолитика
 
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