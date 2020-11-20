Глава Роспечати прокомментировал упразднение ведомства

"Указом Президента России в рамках реформы госаппарата функции Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям передаются Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Когда-нибудь можно будет написать увлекательный роман "Страстной бульвар, 5". Здесь прожита целая жизнь - интересная и эмоционально насыщенная. Надеюсь, что наше здание было гостеприимным домом для многих руководителей СМИ, общественных организаций, издательств и журналистов. Миссия выполнена, и за прожитые годы ни капельки не "мучительно горько". Есть чем гордиться и что вспомнить", - написал Сеславинский.