https://ria.ru/20201120/remdesivir-1585506729.html

Инфекционист объяснил рекомендацию "Ремдесивира" для лечения COVID-19

Инфекционист объяснил рекомендацию "Ремдесивира" для лечения COVID-19

Препарат ремдесивир показал свою эффективность в нескольких исследованиях, поэтому включён в методические рекомендации по лечению COVID-19 в России, заявил... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:25

2020-11-20T13:25

2020-11-20T13:33

владимир чуланов

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Препарат ремдесивир показал свою эффективность в нескольких исследованиях, поэтому включён в методические рекомендации по лечению COVID-19 в России, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать противовирусный препарат ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19, независимо от того, насколько тяжело они больны.Он отметил, что помимо этого, были получены достоверные данные по различию смертности к 15-му дню в этих группах: наблюдалось достоверное снижение смертности госпитализированных пациентов в группе "ремдесивир"."В этом же исследовании были получены данные, свидетельствующие о том, что у пациентов без ИВЛ, исходно находившихся на низкопоточной кислородной поддержке, получавших ремдесивир, реже отмечалось прогрессирование заболевания до ИВЛ или смерти в сравнению с "плацебо", - подчеркнул Чуланов.По его словам, препарат ремдесивир включен в рекомендации 50 стран мира и авторитетных национальных организаций, таких как Национальный институт здравоохранения США, Обществ инфекционных болезней Америки, Японии, Великобритании и Германии. -0-Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/lekarstva-1584547018.html

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владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество