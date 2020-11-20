https://ria.ru/20201120/remdesivir-1585506729.html
Инфекционист объяснил рекомендацию "Ремдесивира" для лечения COVID-19
Инфекционист объяснил рекомендацию "Ремдесивира" для лечения COVID-19
Препарат ремдесивир показал свою эффективность в нескольких исследованиях, поэтому включён в методические рекомендации по лечению COVID-19 в России, заявил... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:25
2020-11-20T13:25
2020-11-20T13:33
владимир чуланов
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Препарат ремдесивир показал свою эффективность в нескольких исследованиях, поэтому включён в методические рекомендации по лечению COVID-19 в России, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать противовирусный препарат ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19, независимо от того, насколько тяжело они больны.Он отметил, что помимо этого, были получены достоверные данные по различию смертности к 15-му дню в этих группах: наблюдалось достоверное снижение смертности госпитализированных пациентов в группе "ремдесивир"."В этом же исследовании были получены данные, свидетельствующие о том, что у пациентов без ИВЛ, исходно находившихся на низкопоточной кислородной поддержке, получавших ремдесивир, реже отмечалось прогрессирование заболевания до ИВЛ или смерти в сравнению с "плацебо", - подчеркнул Чуланов.По его словам, препарат ремдесивир включен в рекомендации 50 стран мира и авторитетных национальных организаций, таких как Национальный институт здравоохранения США, Обществ инфекционных болезней Америки, Японии, Великобритании и Германии. -0-Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Препарат ремдесивир показал свою эффективность в нескольких исследованиях, поэтому включён в методические рекомендации по лечению COVID-19 в России, заявил главный внештатный специалист Минздрава России
по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов
.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать противовирусный препарат ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19, независимо от того, насколько тяжело они больны.
"Ремдесивир был включен во Временные методические рекомендации Минздрава России, основываясь на убедительных данных нескольких рандомизированных контролируемых исследований, опубликованных в рецензируемых журналах. В том числе, на выводах рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого многоцентрового глобального исследования III фазы, которое включало более тысячи пациентов. Согласно данным, полученным в ходе этого исследования, в группе пациентов, получавших ремдесивир, наблюдалось достоверно более короткое время до выздоровления и более высокие темпы клинического улучшения", - сказал Чуланов журналистам.
Он отметил, что помимо этого, были получены достоверные данные по различию смертности к 15-му дню в этих группах: наблюдалось достоверное снижение смертности госпитализированных пациентов в группе "ремдесивир".
"В этом же исследовании были получены данные, свидетельствующие о том, что у пациентов без ИВЛ, исходно находившихся на низкопоточной кислородной поддержке, получавших ремдесивир, реже отмечалось прогрессирование заболевания до ИВЛ или смерти в сравнению с "плацебо", - подчеркнул Чуланов.
По его словам, препарат ремдесивир включен в рекомендации 50 стран мира и авторитетных национальных организаций, таких как Национальный институт здравоохранения США, Обществ инфекционных болезней Америки, Японии, Великобритании и Германии. -0-
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.