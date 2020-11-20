Киев намерен реинтегрировать Донбасс только вместе с Крымом
© РИА Новости / Сергей МальгавкоЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко заявил, что процесс возвращения территорий Донбасса под контроль Киева теперь рассматривается только в комплексе с Крымом.
"Логика необходимости объединения кейсов Донбасса и Крыма была положена в основу переформатирования структуры нашего министерства. Мы отошли от региональных директоратов, или департаментов, как это было раньше, когда существовали отдельные направления по Крыму и отдельно по Донецку с Луганском. Теперь, когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс. Именно объединение этих двух кейсов дает нам в будущем преимущество в направлении деоккупации этих территорий", - цитирует Яременко пресс-служба министерства.
Он отметил, что вопрос возвращения Донбасса стоит на повестке дня вместе с Крымом. "Конечно, это непростой путь, который перед нами впереди. Ведь безопасная реинтеграция Донбасса требует колоссальных усилий и концентрации ресурсов", - считает Яременко.