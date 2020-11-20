Киев намерен реинтегрировать Донбасс только вместе с Крымом

"Логика необходимости объединения кейсов Донбасса и Крыма была положена в основу переформатирования структуры нашего министерства. Мы отошли от региональных директоратов, или департаментов, как это было раньше, когда существовали отдельные направления по Крыму и отдельно по Донецку с Луганском. Теперь, когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс. Именно объединение этих двух кейсов дает нам в будущем преимущество в направлении деоккупации этих территорий", - цитирует Яременко пресс-служба министерства.