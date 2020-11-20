Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/regiony-1585498941.html
В России составят "демографический портрет" регионов
В России составят "демографический портрет" регионов
Депутаты ГД отправили запросы главам регионов, чтобы составить "демографический портрет" каждого субъекта РФ, сообщила в пятницу член комитета ГД по вопросам... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:49
2020-11-20T12:49
инга юмашева
здоровье - общество
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_a816d971318492bb3cb00206787fc4d3.jpg
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Депутаты ГД отправили запросы главам регионов, чтобы составить "демографический портрет" каждого субъекта РФ, сообщила в пятницу член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева."В октябре я разослала 75 депутатских запросов главам регионов и в территориальные ОМС с целью понять, какова же сейчас ситуация с искусственным прерыванием беременности в наших субъектах, что делается в плане профилактики, какой демографический портрет того или иного субъекта", - рассказала Юмашева на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Она пояснила, что таким образом в ГД поддержали инициативу общероссийского общественного движения "За жизнь!" по составлению рейтинга субъектов РФ, которые являются доброжелательными к беременными женщинам и детям до рождения.По словам Юмашевой, также к сбору информации подключились и другие депутаты ГД, в том числе ее коллега Николай Земцов."По итогам комплексного подхода мы будем разрабатывать конкретные предложения по совершенствованию профилактики искусственного прерывания беременности", - отметила парламентарий.По словам Земцова, полученная статистика также ляжет в основу доклада по демографической ситуации в регионах.
https://ria.ru/20201026/zhirinovskiy-1581664934.html
https://ria.ru/20200206/1564357712.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1400x0_80_0_0_158aef296ecffecab7ae02b615becb34.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инга юмашева, здоровье - общество, госдума рф, общество

В России составят "демографический портрет" регионов

12:49 20.11.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Депутаты ГД отправили запросы главам регионов, чтобы составить "демографический портрет" каждого субъекта РФ, сообщила в пятницу член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева.
"В октябре я разослала 75 депутатских запросов главам регионов и в территориальные ОМС с целью понять, какова же сейчас ситуация с искусственным прерыванием беременности в наших субъектах, что делается в плане профилактики, какой демографический портрет того или иного субъекта", - рассказала Юмашева на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 21:22
Жириновский предложил создать министерство демографии
Она пояснила, что таким образом в ГД поддержали инициативу общероссийского общественного движения "За жизнь!" по составлению рейтинга субъектов РФ, которые являются доброжелательными к беременными женщинам и детям до рождения.
По словам Юмашевой, также к сбору информации подключились и другие депутаты ГД, в том числе ее коллега Николай Земцов.
"По итогам комплексного подхода мы будем разрабатывать конкретные предложения по совершенствованию профилактики искусственного прерывания беременности", - отметила парламентарий.
По словам Земцова, полученная статистика также ляжет в основу доклада по демографической ситуации в регионах.
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 06.02.2020
6 февраля, 15:57
Путин призвал последовательно работать по развитию демографии в России
 
Инга ЮмашеваЗдоровье - ОбществоГосдума РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:31Белорусская оппозиция опровергла сообщение о создании новой структуры
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
17:27В Армении задержали 85 участников акций протеста
17:27Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
17:25Мединский предложил создать мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР
Лента новостейМолния