https://ria.ru/20201120/regiony-1585498941.html
В России составят "демографический портрет" регионов
В России составят "демографический портрет" регионов
Депутаты ГД отправили запросы главам регионов, чтобы составить "демографический портрет" каждого субъекта РФ, сообщила в пятницу член комитета ГД по вопросам... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:49
2020-11-20T12:49
2020-11-20T12:49
инга юмашева
здоровье - общество
госдума рф
общество
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Депутаты ГД отправили запросы главам регионов, чтобы составить "демографический портрет" каждого субъекта РФ, сообщила в пятницу член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева."В октябре я разослала 75 депутатских запросов главам регионов и в территориальные ОМС с целью понять, какова же сейчас ситуация с искусственным прерыванием беременности в наших субъектах, что делается в плане профилактики, какой демографический портрет того или иного субъекта", - рассказала Юмашева на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Она пояснила, что таким образом в ГД поддержали инициативу общероссийского общественного движения "За жизнь!" по составлению рейтинга субъектов РФ, которые являются доброжелательными к беременными женщинам и детям до рождения.По словам Юмашевой, также к сбору информации подключились и другие депутаты ГД, в том числе ее коллега Николай Земцов."По итогам комплексного подхода мы будем разрабатывать конкретные предложения по совершенствованию профилактики искусственного прерывания беременности", - отметила парламентарий.По словам Земцова, полученная статистика также ляжет в основу доклада по демографической ситуации в регионах.
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инга юмашева, здоровье - общество, госдума рф, общество
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости.
Депутаты ГД
отправили запросы главам регионов, чтобы составить "демографический портрет" каждого субъекта РФ, сообщила в пятницу член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
.
"В октябре я разослала 75 депутатских запросов главам регионов и в территориальные ОМС с целью понять, какова же сейчас ситуация с искусственным прерыванием беременности в наших субъектах, что делается в плане профилактики, какой демографический портрет того или иного субъекта", - рассказала Юмашева на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Она пояснила, что таким образом в ГД поддержали инициативу общероссийского общественного движения "За жизнь!" по составлению рейтинга субъектов РФ, которые являются доброжелательными к беременными женщинам и детям до рождения.
По словам Юмашевой, также к сбору информации подключились и другие депутаты ГД, в том числе ее коллега Николай Земцов.
"По итогам комплексного подхода мы будем разрабатывать конкретные предложения по совершенствованию профилактики искусственного прерывания беременности", - отметила парламентарий.
По словам Земцова, полученная статистика также ляжет в основу доклада по демографической ситуации в регионах.