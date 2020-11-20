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В Саратовской области мужчина убил оставленного ему под присмотр ребенка
В Саратовской области мужчина убил оставленного ему под присмотр ребенка
Мужчина подозревается в убийстве ребенка, которого ему оставил под присмотр отчим в Саратовской области, подозреваемый задержан, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T21:14
2020-11-20T21:14
2020-11-20T21:14
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саратовская область
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мужчина подозревается в убийстве ребенка, которого ему оставил под присмотр отчим в Саратовской области, подозреваемый задержан, сообщается на сайте Следственного комитета России.По данным следствия, 20 ноября 37-летний мужчина, проживающий в частном доме в Энгельсе, оставил своего шестилетнего пасынка под присмотром 47-летнего приятеля. Когда мужчина вернулся домой, он обнаружил мертвого ребенка на полу кухни с ножевыми ранениями в области шеи и тела. Следователи проводят осмотр места происшествия. На данный момент подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
https://ria.ru/20200925/ubiystvo-1577788728.html
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