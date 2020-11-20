https://ria.ru/20201120/rebenok-1585611991.html

В Саратовской области мужчина убил оставленного ему под присмотр ребенка

В Саратовской области мужчина убил оставленного ему под присмотр ребенка

Мужчина подозревается в убийстве ребенка, которого ему оставил под присмотр отчим в Саратовской области, подозреваемый задержан, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T21:14

2020-11-20T21:14

2020-11-20T21:14

россия

энгельс

саратовская область

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мужчина подозревается в убийстве ребенка, которого ему оставил под присмотр отчим в Саратовской области, подозреваемый задержан, сообщается на сайте Следственного комитета России.По данным следствия, 20 ноября 37-летний мужчина, проживающий в частном доме в Энгельсе, оставил своего шестилетнего пасынка под присмотром 47-летнего приятеля. Когда мужчина вернулся домой, он обнаружил мертвого ребенка на полу кухни с ножевыми ранениями в области шеи и тела. Следователи проводят осмотр места происшествия. На данный момент подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

https://ria.ru/20200925/ubiystvo-1577788728.html

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энгельс

саратовская область

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россия, энгельс, саратовская область, происшествия