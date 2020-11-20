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В Саратовской области мужчина убил оставленного ему под присмотр ребенка
В Саратовской области мужчина убил оставленного ему под присмотр ребенка
Мужчина подозревается в убийстве ребенка, которого ему оставил под присмотр отчим в Саратовской области, подозреваемый задержан, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T21:14
2020-11-20T21:14
россия
энгельс
саратовская область
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мужчина подозревается в убийстве ребенка, которого ему оставил под присмотр отчим в Саратовской области, подозреваемый задержан, сообщается на сайте Следственного комитета России.По данным следствия, 20 ноября 37-летний мужчина, проживающий в частном доме в Энгельсе, оставил своего шестилетнего пасынка под присмотром 47-летнего приятеля. Когда мужчина вернулся домой, он обнаружил мертвого ребенка на полу кухни с ножевыми ранениями в области шеи и тела. Следователи проводят осмотр места происшествия. На данный момент подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
https://ria.ru/20200925/ubiystvo-1577788728.html
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россия, энгельс, саратовская область, происшествия

В Саратовской области мужчина убил оставленного ему под присмотр ребенка

21:14 20.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мужчина подозревается в убийстве ребенка, которого ему оставил под присмотр отчим в Саратовской области, подозреваемый задержан, сообщается на сайте Следственного комитета России.
По данным следствия, 20 ноября 37-летний мужчина, проживающий в частном доме в Энгельсе, оставил своего шестилетнего пасынка под присмотром 47-летнего приятеля. Когда мужчина вернулся домой, он обнаружил мертвого ребенка на полу кухни с ножевыми ранениями в области шеи и тела. Следователи проводят осмотр места происшествия. На данный момент подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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"Следственными органами СК РФ по Саратовской области по данному факту в отношении 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления... убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", - говорится в сообщении.

 
РоссияЭнгельсСаратовская областьПроисшествия
 
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