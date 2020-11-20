https://ria.ru/20201120/rebenok-1585477628.html

Омбудсмен назвал обнаружение ребенка во Владимирской области уникальным

Омбудсмен назвал обнаружение ребенка во Владимирской области уникальным

Случай, когда ребенка находят живым и здоровым спустя почти два месяца после исчезновения, является уникальным, считает уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:16

2020-11-20T11:16

2020-11-20T12:59

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимирская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585499849_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_ecac6d2adca129c252a149be15f9db15.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Случай, когда ребенка находят живым и здоровым спустя почти два месяца после исчезновения, является уникальным, считает уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Прохорычев.Ранее сообщалось, что мальчик, пропавший 1,5 месяца назад в Камешковском районе Владимирской области, в четверг был найден живым. По подозрению в его похищении задержан 26-летний житель деревни Макариха, которая находится в том же районе, ребенка он держал у себя дома."Хочется поблагодарить всех. По масштабу я таких поисков не припомню. Около трех тысяч человек – военные, МЧС, техники сколько было. Высосали все колодцы, водоемы. Сколько собак было. Волонтеры-поисковики более чем из 10 регионов приезжали. Конечно, всем очень хотелось найти живым ребенка. И вот сегодня всемирный день ребенка – всем нам такой подарок", - добавил Прохорычев.Он отметил, что как идеалист верил в счастливый финал поисков до последнего.Мальчик семи лет пропал 28 сентября: возвращаясь из школы, он вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района, но дома не появился.

https://radiosputnik.ria.ru/20191121/1561421571.html

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры освобождения 7-летнего мальчика во Владимирской области Пропавший около 1,5 месяца назад в Камешковском районе Владимирской области, в четверг был найден живым. По подозрению в его похищении задержан 26-летний житель деревни Макариха, которая находится в том же районе, ребенка он держал у себя дома. 2020-11-20T11:16 true PT1M32S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимирская область, происшествия