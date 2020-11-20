Омбудсмен назвал обнаружение ребенка во Владимирской области уникальным
11:16 20.11.2020 (обновлено: 12:59 20.11.2020)
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Случай, когда ребенка находят живым и здоровым спустя почти два месяца после исчезновения, является уникальным, считает уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Прохорычев.
Ранее сообщалось, что мальчик, пропавший 1,5 месяца назад в Камешковском районе Владимирской области, в четверг был найден живым. По подозрению в его похищении задержан 26-летний житель деревни Макариха, которая находится в том же районе, ребенка он держал у себя дома.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
"Это, честно говоря, уникальный случай. Я разговаривал с "Лизой Алерт" (поисковый отряд – ред.), они говорят, что за последние десять лет это первый случай, когда поиски ведутся практически два месяца, и ребенок жив-здоров. Как правило, это заканчивается трагически", - сказал омбудсмен РИА Новости.
"Хочется поблагодарить всех. По масштабу я таких поисков не припомню. Около трех тысяч человек – военные, МЧС, техники сколько было. Высосали все колодцы, водоемы. Сколько собак было. Волонтеры-поисковики более чем из 10 регионов приезжали. Конечно, всем очень хотелось найти живым ребенка. И вот сегодня всемирный день ребенка – всем нам такой подарок", - добавил Прохорычев.
Он отметил, что как идеалист верил в счастливый финал поисков до последнего.
Мальчик семи лет пропал 28 сентября: возвращаясь из школы, он вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района, но дома не появился.
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