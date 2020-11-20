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В России ответили на заявление Санду о миротворцах в Приднестровье
В России ответили на заявление Санду о миротворцах в Приднестровье
Российские политики отреагировали на заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе миротворческого контингента из Приднестровья. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T22:22
2020-11-20T23:48
россия
майя санду
алексей пушков
елена панина
андрей климов
молдавия
сша
в мире
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские политики отреагировали на заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе миротворческого контингента из Приднестровья.Ранее Санду выразила надежду на появление геополитической возможности для воссоединения Тирасполя с Кишиневым и мирное разрешение конфликта с выводом российских миротворцев.Сенатор Алексей Пушков напомнил, что российские миротворцы обеспечивают безопасность в Приднестровье."Именно их присутствие уже почти 30 лет служит гарантией мира в регионе и защиты живущих там людей. Двести двадцать тысяч из них — наши граждане. Их интересы, их безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии", — написал политик в Twitter."Приятно не будет никому"Коллега Пушкова по Совету Федерации Андрей Климов заявил, что вывод миротворцев может привести к эскалации конфликта."Российские войска находятся в Приднестровье не потому, что нам очень этого хочется. Если они оттуда выйдут, то там может начаться новая горячая стадия конфликта, от которого не будет приятно никому", — приводит его слова НСН.При этом Климов подчеркнул, что российская сторона всегда готова решать вопросы в политико-дипломатической плоскости. Сенатор также добавил, что Молдавии следует отказаться от желания угодить политическому курсу США, который заботится не о людях, которые живут в Приднестровье.Выход на "горячую фазу"Депутат Госдумы Елена Панина отметила, что предлагаемый Санду сценарий не примут в Тирасполе."Санду хочет, чтобы миротворцы ушли (из Приднестровья. — Прим. ред.), и при этом с порога отбрасывает сценарий федерализации, с помощью которого можно обеспечить баланс интересов и долгосрочный мир. Что предлагается жителям Приднестровья взамен? По факту — возвращение к ситуации 1992 года, когда разгорелся кровавый конфликт, унесший жизни тысяч людей. Налицо перспектива "размораживания" с последующим выходом на "горячую фазу", чтобы там ни говорила Санду о своем желании решать дело мирным путем", — заявила она РИА Новости.Также Панина выразила сожаление, что Кишенев отверг предлагавшийся 17 лет назад "меморандум Козака" из-за давления Вашингтона.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20201120/krym-1585587024.html
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россия, майя санду, алексей пушков, елена панина, андрей климов, молдавия, сша, в мире

В России ответили на заявление Санду о миротворцах в Приднестровье

22:22 20.11.2020 (обновлено: 23:48 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкБлокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские политики отреагировали на заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе миротворческого контингента из Приднестровья.
Ранее Санду выразила надежду на появление геополитической возможности для воссоединения Тирасполя с Кишиневым и мирное разрешение конфликта с выводом российских миротворцев.
Майя Санду во время брифинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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Сенатор Алексей Пушков напомнил, что российские миротворцы обеспечивают безопасность в Приднестровье.
"Именно их присутствие уже почти 30 лет служит гарантией мира в регионе и защиты живущих там людей. Двести двадцать тысяч из них — наши граждане. Их интересы, их безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии", — написал политик в Twitter.

"Приятно не будет никому"

Коллега Пушкова по Совету Федерации Андрей Климов заявил, что вывод миротворцев может привести к эскалации конфликта.
"Российские войска находятся в Приднестровье не потому, что нам очень этого хочется. Если они оттуда выйдут, то там может начаться новая горячая стадия конфликта, от которого не будет приятно никому", — приводит его слова НСН.
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При этом Климов подчеркнул, что российская сторона всегда готова решать вопросы в политико-дипломатической плоскости. Сенатор также добавил, что Молдавии следует отказаться от желания угодить политическому курсу США, который заботится не о людях, которые живут в Приднестровье.

Выход на "горячую фазу"

Депутат Госдумы Елена Панина отметила, что предлагаемый Санду сценарий не примут в Тирасполе.
"Санду хочет, чтобы миротворцы ушли (из Приднестровья. — Прим. ред.), и при этом с порога отбрасывает сценарий федерализации, с помощью которого можно обеспечить баланс интересов и долгосрочный мир. Что предлагается жителям Приднестровья взамен? По факту — возвращение к ситуации 1992 года, когда разгорелся кровавый конфликт, унесший жизни тысяч людей. Налицо перспектива "размораживания" с последующим выходом на "горячую фазу", чтобы там ни говорила Санду о своем желании решать дело мирным путем", — заявила она РИА Новости.
Также Панина выразила сожаление, что Кишенев отверг предлагавшийся 17 лет назад "меморандум Козака" из-за давления Вашингтона.
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Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
 
РоссияМайя СандуАлексей ПушковЕлена ПанинаАндрей КлимовМолдавияСШАВ мире
 
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