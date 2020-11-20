Названы периоды, когда скидки на товары выше, чем в "черную пятницу"
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Искусственное завышение цен перед началом распродаж "черной пятница" отмечается в более половины российских магазинов. Жесткого контроля над этим в России нет, поэтому честные скидки можно найти только у каждого четвертого продавца. В другое время года встречаются гораздо более выгодные предложения, рассказал агентству "Прайм" директор по e-commerce медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.
Он советует не обольщаться заманчивыми предложениями "черной пятницы", а обождать с покупками до начала следующего года. Тогда продажи упадут, и ритейлеры снижают цены. Бывают и осознанные сливы продукции по ценам ниже закупочных. Тогда у покупателей появляется шанс приобрести не только сезонные вещи, но и популярные универсальные товары по выгодным ценам.
"Российский ритейл один из самых дорогих в мире из-за налоговой нагрузки, логистики и прочих факторов. Скидки выше 30% - это чаще всего осознанный убыток. Либо неликвид для расчистки склада, либо штучный товар в расчете на повышение проходимости, посещаемости и как результат - выручки по другим позициям", - отмечает Рябинин.
Совершить по-настоящему выгодную покупку можно, сверяя предварительно цены на товар в онлайн-агрегаторах и по кэшу поисковиков в интернете. Есть и специальные приложения, позволяющие отследить динамику цены на товар, что позволит понять, насколько продавец честен, а скидка реальная, советует он.