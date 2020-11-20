https://ria.ru/20201120/pyatnitsa-1585445358.html

Названы периоды, когда скидки на товары выше, чем в "черную пятницу"

Названы периоды, когда скидки на товары выше, чем в "черную пятницу"

Искусственное завышение цен перед началом распродаж "черной пятница" отмечается в более половины российских магазинов. Жесткого контроля над этим в России нет,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T02:23

2020-11-20T02:23

2020-11-20T02:23

общество

дмитрий рябинин

черная пятница

mail.ru group

экономика

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Искусственное завышение цен перед началом распродаж "черной пятница" отмечается в более половины российских магазинов. Жесткого контроля над этим в России нет, поэтому честные скидки можно найти только у каждого четвертого продавца. В другое время года встречаются гораздо более выгодные предложения, рассказал агентству "Прайм" директор по e-commerce медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин. Он советует не обольщаться заманчивыми предложениями "черной пятницы", а обождать с покупками до начала следующего года. Тогда продажи упадут, и ритейлеры снижают цены. Бывают и осознанные сливы продукции по ценам ниже закупочных. Тогда у покупателей появляется шанс приобрести не только сезонные вещи, но и популярные универсальные товары по выгодным ценам.Совершить по-настоящему выгодную покупку можно, сверяя предварительно цены на товар в онлайн-агрегаторах и по кэшу поисковиков в интернете. Есть и специальные приложения, позволяющие отследить динамику цены на товар, что позволит понять, насколько продавец честен, а скидка реальная, советует он.

https://ria.ru/20201118/moshenniki-1585101949.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дмитрий рябинин, черная пятница, mail.ru group, экономика