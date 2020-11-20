https://ria.ru/20201120/putin-1585613015.html

Путин заявил о невозможности испортить и так плохие отношения с США

Путин заявил о невозможности испортить и так плохие отношения с США

Владимир Путин оценил текущее состояние отношений между Россией и США и спрогнозировал вероятность их ухудшения. РИА Новости, 20.11.2020

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владимир путин

россия

сша

в мире

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Владимир Путин оценил текущее состояние отношений между Россией и США и спрогнозировал вероятность их ухудшения.В США 3 ноября состоялись выборы президента. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победителем кандидата от Демократической партии Байдена. При этом действующий глава государства Дональд Трамп заявил о намерении отстаивать свою победу в суде.Как заявлял на минувшей неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва проявит уважение к выбору народа США и будет работать с любым президентом.Он уточнил, что России "больше импонировал" бы тот руководитель американского государства, который "захочет хоть как-то реанимировать наши двусторонние отношения".

https://ria.ru/20201112/ssha-1584289545.html

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владимир путин, россия, сша, в мире