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Путин заявил о невозможности испортить и так плохие отношения с США
Путин заявил о невозможности испортить и так плохие отношения с США
Владимир Путин оценил текущее состояние отношений между Россией и США и спрогнозировал вероятность их ухудшения. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T21:21
2020-11-20T21:21
2020-11-20T23:04
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Владимир Путин оценил текущее состояние отношений между Россией и США и спрогнозировал вероятность их ухудшения.В США 3 ноября состоялись выборы президента. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победителем кандидата от Демократической партии Байдена. При этом действующий глава государства Дональд Трамп заявил о намерении отстаивать свою победу в суде.Как заявлял на минувшей неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва проявит уважение к выбору народа США и будет работать с любым президентом.Он уточнил, что России "больше импонировал" бы тот руководитель американского государства, который "захочет хоть как-то реанимировать наши двусторонние отношения".
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владимир путин, россия, сша, в мире
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Владимир Путин
оценил текущее состояние отношений между Россией и США и спрогнозировал вероятность их ухудшения.
"Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены", — сказал президент в эфире "России 1".
В США 3 ноября состоялись выборы президента. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победителем кандидата от Демократической партии Байдена. При этом действующий глава государства Дональд Трамп заявил о намерении отстаивать свою победу в суде.
Как заявлял на минувшей неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва проявит уважение к выбору народа США и будет работать с любым президентом.
Он уточнил, что России "больше импонировал" бы тот руководитель американского государства, который "захочет хоть как-то реанимировать наши двусторонние отношения".