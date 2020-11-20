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Путин заявил о невозможности испортить и так плохие отношения с США
Путин заявил о невозможности испортить и так плохие отношения с США
Владимир Путин оценил текущее состояние отношений между Россией и США и спрогнозировал вероятность их ухудшения. РИА Новости, 20.11.2020
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владимир путин
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Владимир Путин оценил текущее состояние отношений между Россией и США и спрогнозировал вероятность их ухудшения.В США 3 ноября состоялись выборы президента. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победителем кандидата от Демократической партии Байдена. При этом действующий глава государства Дональд Трамп заявил о намерении отстаивать свою победу в суде.Как заявлял на минувшей неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва проявит уважение к выбору народа США и будет работать с любым президентом.Он уточнил, что России "больше импонировал" бы тот руководитель американского государства, который "захочет хоть как-то реанимировать наши двусторонние отношения".
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владимир путин, россия, сша, в мире

Путин заявил о невозможности испортить и так плохие отношения с США

21:21 20.11.2020 (обновлено: 23:04 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Владимир Путин оценил текущее состояние отношений между Россией и США и спрогнозировал вероятность их ухудшения.

"Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены", — сказал президент в эфире "России 1".

В США 3 ноября состоялись выборы президента. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победителем кандидата от Демократической партии Байдена. При этом действующий глава государства Дональд Трамп заявил о намерении отстаивать свою победу в суде.
Как заявлял на минувшей неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва проявит уважение к выбору народа США и будет работать с любым президентом.
Он уточнил, что России "больше импонировал" бы тот руководитель американского государства, который "захочет хоть как-то реанимировать наши двусторонние отношения".
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