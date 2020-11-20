https://ria.ru/20201120/putin-1585507890.html

Отдельных двусторонних встреч Путина на саммите G20 не планируется

Отдельных двусторонних встреч Путина на саммите G20 не планируется

Отдельных двусторонних встреч президента РФ Владимира Путина в рамках саммита G20 с лидерами стран-участников форума, включая руководство Саудовской Аравии и... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:28

2020-11-20T13:28

2020-11-20T13:31

дональд трамп

большая двадцатка

дмитрий песков

владимир путин

саудовская аравия

сша

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Отдельных двусторонних встреч президента РФ Владимира Путина в рамках саммита G20 с лидерами стран-участников форума, включая руководство Саудовской Аравии и президента США Дональда Трампа, не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Саммит группы "двадцати" пройдет в субботу в режиме видеоконференции.На вопрос, планируются ли в рамках форума у российского лидера двусторонние встречи, в том числе с Трампом и руководством Саудовской Аравии, Песков ответил отрицательно. "Нет, - сказал он.Председательствовать на саммите будет Саудовская Аравия. Ранее в Кремле отметили, что для Путина главными темами для обсуждения на саммите G20 станут борьба с коронавирусом и минимизация последствий пандемии для экономики.Лидеры планируют обсудить вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса, обеспечения всеобщего доступа к вакцинам, укрепления систем здравоохранения, восстановления мировой экономики, занятости и международной торговли. По данным Кремля, будет также затронута проблематика сотрудничества в сфере цифровой экономики, борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды, энергетики и противодействия коррупции.Ключевые решения саммита предполагается зафиксировать в итоговой декларации.

https://ria.ru/20201120/sammit-1585489595.html

саудовская аравия

сша

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дональд трамп, большая двадцатка, дмитрий песков, владимир путин, саудовская аравия, сша, в мире