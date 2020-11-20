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Отдельных двусторонних встреч Путина на саммите G20 не планируется
Отдельных двусторонних встреч Путина на саммите G20 не планируется
Отдельных двусторонних встреч президента РФ Владимира Путина в рамках саммита G20 с лидерами стран-участников форума, включая руководство Саудовской Аравии и... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:28
2020-11-20T13:31
дональд трамп
большая двадцатка
дмитрий песков
владимир путин
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сша
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Отдельных двусторонних встреч президента РФ Владимира Путина в рамках саммита G20 с лидерами стран-участников форума, включая руководство Саудовской Аравии и президента США Дональда Трампа, не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Саммит группы "двадцати" пройдет в субботу в режиме видеоконференции.На вопрос, планируются ли в рамках форума у российского лидера двусторонние встречи, в том числе с Трампом и руководством Саудовской Аравии, Песков ответил отрицательно. "Нет, - сказал он.Председательствовать на саммите будет Саудовская Аравия. Ранее в Кремле отметили, что для Путина главными темами для обсуждения на саммите G20 станут борьба с коронавирусом и минимизация последствий пандемии для экономики.Лидеры планируют обсудить вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса, обеспечения всеобщего доступа к вакцинам, укрепления систем здравоохранения, восстановления мировой экономики, занятости и международной торговли. По данным Кремля, будет также затронута проблематика сотрудничества в сфере цифровой экономики, борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды, энергетики и противодействия коррупции.Ключевые решения саммита предполагается зафиксировать в итоговой декларации.
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дональд трамп, большая двадцатка, дмитрий песков, владимир путин, саудовская аравия, сша, в мире

Отдельных двусторонних встреч Путина на саммите G20 не планируется

13:28 20.11.2020 (обновлено: 13:31 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Отдельных двусторонних встреч президента РФ Владимира Путина в рамках саммита G20 с лидерами стран-участников форума, включая руководство Саудовской Аравии и президента США Дональда Трампа, не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Саммит группы "двадцати" пройдет в субботу в режиме видеоконференции.
На вопрос, планируются ли в рамках форума у российского лидера двусторонние встречи, в том числе с Трампом и руководством Саудовской Аравии, Песков ответил отрицательно. "Нет, - сказал он.
Председательствовать на саммите будет Саудовская Аравия. Ранее в Кремле отметили, что для Путина главными темами для обсуждения на саммите G20 станут борьба с коронавирусом и минимизация последствий пандемии для экономики.
Лидеры планируют обсудить вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса, обеспечения всеобщего доступа к вакцинам, укрепления систем здравоохранения, восстановления мировой экономики, занятости и международной торговли. По данным Кремля, будет также затронута проблематика сотрудничества в сфере цифровой экономики, борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды, энергетики и противодействия коррупции.
Ключевые решения саммита предполагается зафиксировать в итоговой декларации.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
12:09
В Кремле раскрыли повестку предстоящего саммита G20
 
Дональд ТрампБольшая двадцаткаДмитрий ПесковВладимир ПутинСаудовская АравияСШАВ мире
 
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